Oamenii de știință au înregistrat semnale puternice în materia albă a creierului. Ce înseamnă asta

Creierul uman este compus din două tipuri de materie: materia cenușie, care constă în corpul celulelor nervoase și este responsabilă de prelucrarea senzațiilor, controlul mișcărilor voluntare, precum și de facilitarea vorbirii, învățării și cunoașterii. Și materia albă, reprezentată de axoni, care leagă celulele nervoase între ele și le extinde conexiunile către restul corpului.

De-a lungul timpului, cercetătorii s-au concentrat în principal pe studiul materiei cenușii din cortex, neglijând deseori materia albă, deși aceasta reprezintă aproximativ jumătate din totalul creierului uman. Cercetătorii de la Universitatea Vanderbilt din Statele Unite își propun să schimbe acest lucru. Pe parcursul mai multor ani, John Gore, directorul Institutului de Știință Imagistică de la Centrul Medical al Universității Vanderbilt (VUMC), și colegii săi au utilizat imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI) pentru a detecta semnalele dependente de nivelul de oxigenare a sângelui (BOLD), care reprezintă un marker crucial al activității cerebrale, în interiorul materiei albe.

În cel mai recent articol publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) la data de 12 octombrie, cercetătorii au constatat că atunci când persoanele supuse scanării creierului prin fMRI desfășoară o sarcină specifică, cum ar fi mișcarea degetelor, semnalele BOLD în materia albă a creierului înregistrează creșteri semnificative. ”Nu ştim ce înseamnă acest lucru. Ştim doar că se întâmplă ceva. Există cu adevărat un semnal puternic în materia albă”, a declarat Kurt Schilling, profesor asistent de cercetare în radiologie şi ştiinţe radiologice la VUMC.

Cât privește materia cenușie, semnalele BOLD reflectă o creștere a fluxului sanguin (și a oxigenului) ca răspuns la o activitate crescută a celulelor nervoase. Este posibil ca axonii sau celulele gliale care mențin învelișul protector de mielină din jurul lor să utilizeze și mai mult oxigen atunci când creierul este activ. Sau poate că aceste semnale sunt cumva egate de procesele care au loc în materia cenușie. Cu toate acestea, chiar dacă nu se desfășoară procese biologice active în materia albă, „există cu siguranță un motiv pentru aceste semnale”, explică profesorul Schilling.

