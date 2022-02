Oameni cu dizabilități, umiliți. Ionica Tarău: Vor să ieșim în stradă. Nu se mai poate așa! Și aceste persoane votează!

Oamenii cu handicap trăiesc un calvar în România. Pare că pe nimeni nu mai interesează soarta lor. Ionica Tarău a vorbit, pentru DC News, despre situația acestei categorii de români uitați de politicieni.

„Din 2006, nimic nu s-a îmbunătățit pentru persoanele cu dizabilități, în timp ce pentru partea de invaliditate, adică evaluarea din punct de vedere la invaliditate, a dus la o majorare a pensiei. Chiar dacă unii nu au lucrat niciodată încasează 1000 de lei. A fost un articol de lege în 2013 prin care persoanele cu dizabilități, care nu au lucrat niciodată, se asigurau la Casa de Pensii, o lună plăteau asigurare, iar cu certificatul de handicap își obțineau și pensia de invaliditate, dar nu toți au știut. Este o discriminare între același tip de invaliditate: unul încasează 375 de lei, altul 375, plus pensie de invaliditate. Adică în timp ce în acești ani pensia pentru o persoană care are dizabilități de auz și care nu a lucrat niciodată este 1000 de lei iar pentru același tip de dizabilitate, o altă persoană care nu a avut această informație trăieste cu 375 de lei. Cheltuielile de centru pentru o persoană instituționalizată cu grad de dizabilitate doi a ajuns de la 2000 la 6500 de lei, repet, pentru persoanele instituționalizate. Noi vorbim despre cei neinstituționalizați, dar se pare că statul încurajează instituționalizarea. Pentru că o persoană care trăiește în familie cu 375 de lei și are probleme mari, grave de sănătate, nu are cum să se întrețină", a spus Ionica Tarău.

Ionica Tarău: 800.000 de oameni cu dizabilități din România trăiesc cu până la 500 de lei. 800.000 de oameni înseamnă electorat

"Dacă avem grijă de bunicii noștri care nu pot trăi cu 1000 de lei și le dăm o sumă de până la 2200 de lei în luna ianuarie celor care aveau 1000 de lei, eu mă întreb celor cu 375 de lei sau cu 500 de lei ce sumă li s-a alocat? Oamenii ăștia nu au și ei griji, nevoi? 800.000 de oameni înseamnă electorat; îți poate da peste cap orice calcul în primele alegeri. Peste 800.000 de persoane cu dizabilități din România care trăiesc cu 60 de lei, cu 375 de lei, cu 500 de lei la handicap grav, înmulțiți cu doi părinți sau cu doi frați sau cu doi vecini și vedeți ce electorat va fi folosit de un partid nou care apare de undeva cum au mai apărut și alte partide, iar oamenii în suferința lor nu îi vor mai vota pe ăștia vechi, ci pe cel nou și iarăși nimeni nu va face nimic pentru ei. Să nu uităm că și aceste persoane merg la vot", a mai spus Ionica Tarău pentru DC News.

"Oamenii vor să ieșim în stradă"

"Suferința acestor oameni nu este văzută de nimeni. Oamenii vor să ieșim în stradă. Nu am să tac, am să încep cu solicitări pe legea 544, să ne răspundă când a fost majorată ultima indemnizație, adică respectiv anul 2018, când a fost majorată ultima pensie de invaliditate", a mai adăugat Ionica Tarău.

