O ursoaică, trimisă la „reabilitare” după ce a dat zeci de spargeri în locuinţe

O ursoaică de aproape 180 de kilograme, cunoscută sub numele de Hank The Tank, care a devenit cunoscută pentru spargerea mai multor locuinţe în ultimul an, a fost capturată vineri în nordul Californiei, conform relatărilor din The New York Times. Mama ursoiacă intra "prin efracţie" în casele oamenilor împreună cu puii ei, răscolea, făcea deranj dar niciodată nu a făcut şi victime. Cu toate acestea, cetăţenii din zonă au fost mereu în alertă şi se speriau de fiecare dată când o vedeau ieşind din vreo gospodărie.

Hank The Tank a fost implicată în cel puțin 21 de spargeri ale locuințelor situate în zona Lacului Tahoe, iar probele de ADN au confirmat suspiciunile. Pe parcursul unui an de zile ursoiaca a intrat în case, sfâșiind ușile de plasă împotriva țânțarilor, ușile de garaj sau săpând în pământ.

Hank the Tank — a female black bear believed to responsible for at least 21 home break-ins and "extensive property damage" in the South Lake Tahoe area since 2022 — has been captured and will be relocated to an animal sanctuary in Colorado rather than be put down. pic.twitter.com/lWYSHo3I2t