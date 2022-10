O sportivă din Iran a dispărut în Coreea de Sud, după ce a concurat fără hijab. Ambasada Iranului a capturat-o pe femeie, care se află deja într-un avion spre Teheran/ video

Serviciul persan al BBC a spus că prietenii sportivei Elnaz Rekabi nu au putut-o contacta pe aceasta de duminică. Publicația a citat, de asemenea, „surse bine informate” care spun că pașaportul și telefonul mobil i-au fost confiscate.

Rekabi tocmai terminase de concurat la Asian Championships când a dispărut, potrivit BBC. Organizatorii concursului au fost contactați pentru comentarii.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

Prezentatoarea BBC World Service, Rana Rahimpour, a postat un mesaj marți dimineață pe Twitter, potrivit căruia Rekabi se afla deja într-un avion cu destinația Teheran. „Există îngrijorări cu privire la siguranța ei”, a spus Rahimpour.

Site-ul de știri online Iran Wire a raportat că Rekabi a fost dusă la ambasada Iranului din Seul.

Elnaz Rekabi is an athlete who dared to compete internationally for Iran without mandatory headscarf. Her silent protest quickly made rounds on news channels. She has now been taken to an unknown location and members of her family have been seized by police.



The world watches. pic.twitter.com/5VsbJjHsf4