O rusoaică şi-a cusut gura în semn de protest faţă de războiul din Ucraina - FOTO în articol

O rusoaică şi-a cusut gura în semn de protest faţă de războiul din Ucraina. Este vorba despre activista Nadejda Saifutdinova, din oraşul Ekaterinburg, din Urali, a anunţat miercuri organizaţia neguvernamentală OVD-Info, care contabilizează arestările ce au loc la manifestaţii ale opoziţiei ruse în ţară, informează Agerpres, citând EFE.



Femeia a fost dusă la un comisariat de poliţie după ce a participat de una singură la o pichetare, cu gura cusută, la care a afişat o pancartă cu îndemnuri împotriva războiului.



"Nu putem să tăcem", era unul dintre sloganurile înscrise pe pancarta sa.



"Au chemat o ambulanţă de la comisariat", a declarat activista rusă pentru OVD-Info.

Reamintim că rușii care îndrăznesc să protesteze împotriva războiului din Ucraina riscă ani grei de pușcărie. Regimul lui Putin încearcă cu orice preț să îi reducă la tăcere pe oamenii care i se împotrivesc.

