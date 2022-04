Zeci de femei în lenjerie intimă şi "pline de sânge". Protest inedit în Estonia, faţă de violurile soldaţilor ruşi din Ucraina - Foto în articol

Violurile comise de către soldații ruşi în Ucraina nu le-au lăsat indiferente pe activistele din Estonia, care s-au adunat astăzi dimineaţă în faţa Ambasadei Rusiei într-un protest inedit. Imaginile fac deja înconjurul lumii prin social media. În lenjerie intimă, cu pungi negre pe cap şi "pline de sânge", tinerele și-au manifestat revolta față de ororile comise de ruși.

Manifestul femeilor vine după ce mai multe ucrainence au mărturisit că au fost violate de soldații ruși, iar soții le-au fost uciși. Chiar și soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenskaia, a vorbit anterior despre drama femeilor din Ucraina care ajung să treacă prin momente de groază din cauza cruzimii de care dau dovadă soldații lui Putin. "Când una dintre noi e ucisă, violată, simţim toate", a spus Olena Zelenskaia. Vezi mai mult AICI.

Gallery: Protest against abuse of women in front of the Russian embassy #Estonia https://t.co/bXbT176wMq

In Tallinn, women went outside the Russian embassy to protest against the mass rape of Ukrainian women by Russian invaders.

#Estonia pic.twitter.com/DgLoaFZBQ2