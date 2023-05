O româncă din Italia l-a adus pe lume cel de-al treisprezecelea copil al său: "Mă consider foarte norocoasă. Familia mea este foarte numeroasă, dar nu mă simt obosită"

Oana şi Onisim au devenit astfel mândrii părinţi a nu mai puţin de 13 copii, relatează cotidianul digital Treviso Today. Isaia, un băieţel ce cântăreşte 3,09 kilograme, a venit pe lume printr-o naştere naturală, după câteva ore de travaliu.

La fel ca şi fraţii lui mai mari, el a văzut lumina zilei la spitalul din Oderzo, provincia Treviso din regiunea Veneto. Primul dintre fraţi s-a născut în 2007, iar de atunci familia a crescut într-un ritm constant. Întreaga familie Bizu, care s-a mutat din România în Italia în urmă cu 21 de ani.

"Mă consider foarte norocoasă. Familia mea este foarte numeroasă, dar nu mă simt obosită. Zilele mele sunt întotdeauna pline de bucurie şi zâmbete, soţul meu mă susţine, iar copiii se ajută unii pe alţii. Suntem cu toţii încântaţi de sosirea lui Isaia în vieţile noastre", a spus Oana, mama celor 13 copii, scrie Rador, citând rotalianul.com.

Familia Bizu, aşa cum o descrie Oana, este un exemplu viu de iubire, înţelegere şi bucurie, iar venirea pe lume a micuţului Isaia adaugă doar un nou motiv de sărbătoare în viaţa lor.

Citește și:



De ce unii români plecați în Italia rămân acolo definitiv: "Avem familie în țară, dar asta este. Nu poți avea totul în viață"

În ultimele decenii, mulţi români au ales să-şi construiască o viaţă nouă în Italia, un trai mai bun pentru ei şi copiii lor. Opiniile sunt împărţite, dar cele mai multe indică o tendinţă de a rămâne acolo pentru viitorul apropiat.

Viziunile asupra deciziei de a rămâne în Italia pentru tot restul vieţii sunt diverse şi influenţate de o serie de factori, de la stabilitatea financiară la oportunităţile de carieră şi calitatea vieţii. Mai multe comentarii în acest sens s-au strâns la o postare de pe pagina publicaţiei Rotalianul - Revista românului în Italia.

"Am reuşit aici să mă realizez din toate punctele de vedere, ceea ce, în România, chiar dacă munceam 24 din 24 nu aş fi reuşit. Trăiesc într-un orăşel mic, curat şi cu multe oportunităţi. Muncim 12 ore pe zi, dar avem satisfacţie şi, din punct birocratic, multe chestii sunt mai simple decât în România", a mărturisit o româncă.

"Chiar dacă avem familie în ţară şi ne lipsesc, asta este! Nu poţi avea totul în viaţă!"

O altă femeie a povestit despre experienţa sa şi decizia de a rămâne în Italia: "Eu şi soţul suntem în Italia din 2007. Am plecat din ţară cu gândul să strângem ceva bani şi să ne întoarcem, să ne cumpărăm o casă. Privind la situaţia din România, am hotărât să rămânem definitiv aici. De curând, ne-am cumpărat un apartament şi, chiar dacă avem familie în ţară şi ne lipsesc, asta este, nu poţi avea totul în viaţă!"

În ciuda dragostei pentru România, sentimentul că "aici" (în Italia - n.r.) este acum acasă este adesea menţionat în cadrul discuţiei. "Am trecut de 20 de ani aici, copiii au crescut aici, am un loc de muncă aici, am o casă aici. Eu nu mă voi întoarce", mărturiseşte un alt român, scrie Rador, citând rotalianul.com. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News