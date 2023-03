O pisică a fost trecută printr-un scaner cu raze X, într-un aeroport. Ce s-a întâmplat apoi. "Greșeală catastrofală" - Foto în articol

Personalul de securitate de la un aeroport din SUA a rămas uluit când o pisică a apărut pe scanerul lor cu raze X. Un călător trimisese animalul de companie prin scaner ca parte a bagajelor de mână, pe Aeroportul Internațional Norfolk din Virginia, scrie Daily Star.

Pisica era de fapt transportată într-o cutie de călătorie pentru animale, dar o fotografie cu raze X a felinei a fost postată ulterior pe Twitter de purtătorul de cuvânt al Administrației pentru Securitatea Transporturilor, Lisa Farbstein, împreună cu un avertisment către ceilalți pasageri să nu facă niciodată același lucru.

Doamna Farbstein a spus: "Când se întâmplă asta, trebuie să o ia de la capăt, ceea ce înseamnă că pasagerul și pisica trebuie să o ia de la capăt la punctul de control".

Just when you thought it was safe to bring your pet cat on a trip. . . A traveler left their pet cat in its travel carrying case at a @TSA checkpoint this morning at @NorfolkAirport. Attention pet owners: Please do not send your pet through the X-ray unit. Cat-astrophic mistake! pic.twitter.com/tko6DP2vXx