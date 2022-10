O maşină Tesla a putrezit în parcare. Proprietarul fusese plecat într-o călătorie de afaceri

Un bărbat din Ankara, Turcia, a descoperit că maşina sa s-a transformat într-o "ciupercă putrezită", după ce a fost lăsată o lună în parcare, cât timp bărbatul a călătorit în interes de afaceri.

Concret, volanul, panourile de pe portiere, centurile, dar şi stâlpii maşinii sunt pline de mucegai. Pe podeaua maşinii se observă covoraşe de hârtie, ceea ce indică faptul că acest model Tesla S a fost cel mai probabil spălat înainte de a fi parcat. Dar ce s-a întâmplat? A intrat apă în habitaclu? Doar asta ar putea explica mucegaiul. Bărbatul a dus maşina la o spălătărie profesională, unde a fost nevoie de o procedură care a durat şase ore pentru a îndepărta mucegaiul, scrie autoevolution.com.

Left my Tesla Model S in my closed parking place for a one month while going abroad for a business trip. Just returned to a rotten mushroom Tesla. @elonmusk bro whats going on!!!???????????? I want a full refund paid in XRP pic.twitter.com/TXjiiOVeqm