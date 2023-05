O fetiță dispărută în 2017 a fost găsită la 6 ani distanță, după ce cazul ei a fost menționat într-un serial Netflix - Foto în articol

Kayla Unbehaun, o fetiță care a fost răpită de mama ei în anul 2017, a fost găsită în Carolina de Nord, la 6 ani distanță.



Poliția din South Elgin a spus că Kayla a fost văzută ultima dată pe 4 iulie 2017. Tatăl ei a mers să o ia de la casa mamei ei din Wheaton pe 5 iulie, dar ea nu era acolo, scrie ABC. La acea vreme, tatăl ei avea custodia completă, iar mama ei avea doar drepturi de vizită.



Acum fata a fost găsită în Carolina de Nord, iar poliția raportează că a arestat-o ​​pe Heather Unbehaun, în vârstă de 40 de ani, în Asheville, în weekend.

În anii de după dispariția ei, Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați a postat o alertă online, arătându-o pe Kayla la vârsta de nouă ani, așa cum era când a fost răpită, și o fotografie despre cum ar putea arăta acum când a mai crescut.

NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!



Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT