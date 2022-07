O fetiță a fost găsită înjunghiată. Două persoane au fost reținute

Două persoane au fost arestate după ce o fetiță de nouă ani a fost găsită înjunghiată mortal într-un oraș britanic. Minora, care nu a fost încă numită, a fost găsită pe o alee liniștită din Boston, Lincolnshire, iar serviciile de urgență care s-au grăbit la fața locului. Polițiștii legiști au instalat un cort pentru probe în Fountain Lane și au stabilit că tragedia a avut loc în jurul orei 18:20.

Poliția din Lincolnshire a lansat de atunci o anchetă pentru crimă - și în această dimineață a confirmat două arestări în legătură cu descoperirea îngrozitoare.

Familia a dorit să-și păstreze anonimatul

Vorbind cu reporterii de la fața locului în această dimineață, superintendentul șef Kate Anderson a descris moartea copilului de nouă ani drept o ”tragedie totală”.

Andreson a declarat: ”O fetiță de nouă ani a murit din cauza a ceea ce credem că este rezultatul unei răni prin înjunghiere, scrie The Sun. Am arestat două persoane în legătură cu crima. Credem că acesta este un incident izolat și ancheta, de aceea am angajat o serie de resurse pentru această investigație”.

Superintendentul șef a adăugat că un ”număr mare de detectivi specialiști” au fost chemați pentru a ajuta la anchetă, deși polițiștii ”nu sunt încă în măsură să numească victima”. Refuzând să confirme naționalitatea familiei victimei, Anderson a spus: ”În acest moment, respectăm dorințele familiei, fără a-i dezvălui identitatea”.

De asemenea, ofițerul superior a refuzat să comenteze dacă cei arestați sunt adulți sau minori și nu a confirmat despre ce infracțiune au fost reținuți sub suspiciunea lor.

Localnicii și-au exprimat condoleanțele

Localnicii s-au arătat întristați și-au exprimat oroarea față de ”cea mai șocantă tragedie care s-a întâmplat vreodată în orașul lor”, mulți locuitori lăsând flori în apropierea locului crimei. Pe un buchet de trandafiri roz rămas în apropiere scria: ”Îmi pare rău că această lume crudă ți-a luat viața, fată frumoasă. Fie ca tu să fii în brațele îngerilor”.

Șoferul de taxi Jonathan Newton, în vârstă de 55 de ani, a declarat: ”Suntem o comunitate strânsă aici, iar orașul este zguduit până în străfunduri de această tragedie.”

Un alt locuitor din localitate, care nu a dorit să fie numit, a adăugat: ”Mă rog doar ca oricine a făcut asta să fie prins repede. Inima mi se rupe pentru părinții acelei fete. Am văzut astăzi oameni care nici măcar nu cunosc familia în lacrimi”.

Proprietarul unei afaceri care i-a oferit servicii de coafor victimei cu câteva zile în urmă, a spus: ”Este doar o glumă bolnavă. Era atât de mică. I-am tuns părul cu câteva zile în urmă. Nu a mai rămas umanitate în acest loc – nici una. Pentru ca cineva să facă asta este inuman.”

Un elev de clasa a opta a murit la banchetul de absolvire

Poliţiştii din Suceava au demarat o anchetă după ce un elev, absolvent de clasa a VIII-a, a decedat la banchetul de absolvire, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.



Potrivit acestora, băiatul, în vârstă de 14 ani, se afla în sala de evenimente a unui complex hotelier din municipiul Suceava, când i s-a făcut brusc rău, notează Agerpres.



Copilul a fost resuscitat atât la faţa locului, cât şi al Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava, însă nu a putut fi salvat. Citește continuarea AICI.

