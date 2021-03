O femeie deține recordul pentru cea mai voluminoasă coafură afro din lume

Conform BBC, dacă își îndreaptă părul, acesta îi va ajunge până la brâu, iar circumferința coafurii sale standard este de aproape 1,5 metri. Aceasta este mândră de podoaba capilară, chiar dacă în timpul școlii a căutat modalități să și-l îndrepte, fie temporar, fie permanent.

„Pentru femeile de culoare, părul lor natural simbolizează frumusețea și acceptarea de sine. Așa ne crește părul. Nu trebuie să îl modificăm și simt că atunci când ni-l purtăm natural, este cea mai adevărată formă a noastră”, a transmis ea.

Did you know that Simone Williams (@SimoneIWill) recently broke the Guinness World Record for having the world's largest afro? According to CNN, Simone's afro is 4 feet, 10 inches in circumference and took her 9 years to grow! #BHM #CelebrateBlackHistory pic.twitter.com/Z33FqgqF7M