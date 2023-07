O femeie ar fi fost lovită de o bucată de meteorit în timp ce își bea cafeaua

Potrivit publicaţiei online ouest-france.fr, o femeie din Franţa a fost lovită de o bucată de meteorit în timp ce vorbea cu o prietenă la o ceaşcă de cafea. Aceasta se afla pe terasa casei ei atunci când s-a întâmplat "nebunia." „Am auzit un sunet puternic venind de pe acoperișul de lângă noi. În secunda ce a urmat, am simțit un șoc pe coaste. Am crezut că este un animal, un liliac!”, a declarat femeia care a preferat să rămână sub anonimat.

După o astfel de experienţă de-a dreptul stranie femeia e recunoscută ca supravieţuitoare a unui eveniment extrem de rar. Potrivit unor calcule, șansele de a fi lovit de un meteor sunt aproximativ egale cu cele de a câștiga la loterie de două ori sau de a da cu zarul și de obține 6:6 de 20 de ori la rând.

Se estimează că aproximativ 48,5 tone de material meteoritic ajung pe Pământ în fiecare zi, potrivit NASA, dintre care majoritatea cade în oceane sau în alte zone nepopulate.

Ce a făcut femeia cu bucata de rocă

După ce obiectul misterios a ajuns pe veranda femeii, aceasta a mers cu el la geologul Thierry Rebmann care a descoperit că obiectul conținea un amestec de fier și siliciu, ceea ce înseamnă că ar putea fi într-adevăr un meteorit, scrie Futurism. „Le găsim foarte rar în mediile noastre temperate. Acestea se contopesc cu alte elemente. Pe de altă parte, într-un mediu deșertic le putem găsi mai ușor”, a spus Rebmann pentru sursa citată.

Nu e prima dată când se întâmplă

Nu sunt multe cazurile în care oameni au fost loviți de meteoriți. Dar sunt suficient de multe mărturii de la cei care susţin că diferite obiecte ciudate care seamănă cu pietre sau bucăţi de stâncă au aterizat, din senin, ca din cer lângă ei sau în apropierea locuinţelor lor.

În 1954, o femeie din statul american Alabama a fost lovită de un meteorit de nouă kilograme care s-a prăbușit prin tavan. Incidentul este adesea citat drept singurul exemplu din istorie de confirmare a unei persoane lovite direct de o rocă spațială.

