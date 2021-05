VIDEO: O femeie a născut la metrou, în Kiev

Conform BBC, poliția din capitala Ucrainei, Kiev, au auzit zgomote care proveneau dintr-un pasaj subteran al metroului. Când au mers să investigheze situația, au găsit o femeie de 23 de ani care intrase în travaliu.

Și presa din Ucraina scrie despre eveniment. Totul a avut loc la ora 20:00, când polițiștii care păzeau stația de metrou Lisova din capitala ucraineană au auzit strigăte după ajutor. Femeia a fost găsită pe jos cu un bebeluș în brațe. Oamenii legii au venit cu o pătură, apă și proviziile medicale necesare. „Aceste urgențe sunt destul de rare, dar suntem polițiști, așa că suntem gata să intervenim în orice situație”, a transmis polițistul Mykola Shlapak.

După intervenție, tânăra mamă și copilul nou-născut au fost transportați la spital, unde sunt în stare stabilă și se simt bine.

Oamenii legii au publicat și un videoclip de la fața locului. În imagini se vede că fata a născut în mijlocul pasajului. Multe persoane s-au adunat la fața locului și, după puțin timp, s-au auzit și țipetele unui copil.

