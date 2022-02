O dată pe an, Marian Godină „dezvăluie” ce salariu are, însă omite să ne mai dea câteva detalii

O dată pe an, Marian Godină „dezvăluie” ce salariu are.

În 2021, ne anunța că: „am 15 ani vechime în Poliție, din care 12 petrecuți la rutieră, numai în stradă, și 3 la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Pentru acuratețe, pot spune că salariul diferă de la lună la lună, în funcție de orele de week-end lucrate. Sunt luni în care am ajuns la salariul de 4800 de lei, chiar și 4900, dar niciodată nu am depășit această sumă”.

Anul acesta, la fel, a lansat o provoare pe Facebook: „ghiciți ce salariu am!”

„Am încasat un salariu de 3689 de lei, din care 872 de lei îi reprezintă orele de weekend, adică bani pe care nu i-aș fi luat dacă nu aș fi lucrat sâmbăta și duminica.

La suma de 3689 de lei s-a adăugat norma de hrană în valoare de 1002 lei și norma de echipament (care va fi tăiată) în valoare de 262 de lei. Deci 3689+1002+262=4953 de lei (total pe card)”, a scris Marian Godină pe blogul personal.

Ce uită să ne spună Marian Godină este că polițiștii ies la pensie în floarea vârstei, cu o pensie importantă. Și nici nu au teama că îi dă șeful afară. Pe câți tineri nu i-ați auzit că vor să se facă polițiști pentru că au un loc de muncă asigurat? Toate acestea în timp ce românul de rând muncește, până nu mai poate, la un loc de muncă care nu este garantat pe viață, iar la final, are o pensie de nimic. Și mai și tremură, de la lună la lună, că ar putea rămâne fără job. Că așa-i în mediul privat. Se lucrează pe competență.

Marian Godină spune că trebuie să lucreze și sâmbătă, dar și duminică pentru un salariu decent. Ok, dar nu pare că este foarte obosit de muncă din moment ce are timp și să facă podcasturi, și să se certe cu medicul Vasi Rădulescu, și să scrie și cărți. Adică nu pare așa solicitant ce face la muncă. De ce zic acest lucru?

Pentru că sunt atâția oameni care fac ore suplimentare, pe bani mult mai puțini și, la finalul zilei, abia dacă mai pot să facă o baie și să mănânce. Deci, prin prisma aceasta, nu pare o muncă prea grea pentru Marian Godină din moment ce are timp de multe lucruri extra job. Sau poate este el foarte dotat, are puteri supranaturale și face munca precum Făt-Frumos. E doar o părere.

Vârsta de pensionare a unui român de rând

Vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și 6 luni și va crește treptat până la 63 de ani până în luna ianuarie 2030. Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani și 6 luni și va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030. Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.

Vârsta de pensionare a unui polițist

La 55 de ani, polițiștii ies la pensie. Desigur, se poate și mai repede, pe la 50 de ani. Gândiți-vă la polițistul care a călcat-o cu mașina pe micuța Raisa. Tânăr-tânăr, doar că agentul C. Popescu avea 30 de ani și deja peste vreo 15 ani poate ieși la pensie. Practic, este ca un om de 50 de ani în alte profesii. Deci, nu se poate vorbi de un „tânăr neexperimentat”. Știți cazul. Nu îl mai reiau.

Nu știu care este interesul lui Marian Godină ca în fiecare an să ne spună ce salariu are. Dacă scopul este să le plângem de milă polițiștilor, nu știu dacă are sens. Mai este cineva empatic cu „oamenii legii”?

Siguranță și încredere sunt două cuvinte care nu prea mai au nicio legătură cu „oamenii legii”. Polițiștii ba te lasă să mori când suni la 112, vezi cazul Alexandra Măceșanu, ba îți bagă piciorul în gât până te asfixiază doar pentru că nu pleci de la terasă, vezi cazul bărbatului de 63 de ani din Pitești care a intrat în stop cardio-respirator după ce un agent i-a pus piciorul în gât, ba sunt prea ocupați cu ședințele de pensat, ba te amendează că ai masca sub nas când ești singur cuc pe stradă, ba te calcă pe trecerea de pietoni.

Nu toți polițiștii sunt din categoria menționată mai sus, dar mai e mult până să ajungem să le plângem de milă. Pentru ce le-am plânge de milă? Că au locuri stabile de muncă și pensii mari? Și că ies la pensie de tineri?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.