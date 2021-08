O construcție preistorică a fost descoperită în Neamț, la Topolița

O construcţie preistorică bine conservată, veche de aproximativ 6500 de ani, ce aparţine culturii Precucuteni, a fost descoperită la Topoliţa, în judeţul Neamţ, de o echipă de arheologi condusă de cercetătorul Vasile Diaconu, scrie Agerpres.



Arheologii Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ şi-au concentrat atenţia asupra unei zone din situl arheologic de la Topoliţa despre care aveau informaţii că ascunde ruinele unei construcţii a culturii Precucuteni, iar noile săpăturile au confirmat acest lucru. Astfel, au fost scoase la lumină resturile unei posibile locuinţe cu o suprafaţă de aproximativ 40 metri pătraţi.

A treia campanie de la Topolița



"Suntem la a treia campanie arheologică pe situl de la Topoliţa şi am avut bucuria să găsim şi în acest an lucruri interesante. Am descoperit cea mai mare construcţie de până acum şi care este foarte bine conservată. O analiză atentă a resturilor acestei locuinţe ne-a oferit o serie de indicii extrem de importante în legătură cu modul de edificare. Pe bucăţile de lut ars pot fi observate cu uşurinţă amprentele bârnelor de lemn pe care a fost aplicat învelişul de argilă", a declarat pentru AGERPRES responsabilul ştiinţific al săpăturilor de la Topoliţa, Vasile Diaconu



Conform specialiştilor care fac cercetările, construcţia este deosebită nu doar prin dimensiunile sale, dar şi prin gradul de conservare, care se prezintă ca o masă relativ compactă de lut ars. De asemenea, în apropiere, cercetătorii au recuperat numeroase materiale ceramice, vase care pot fi întregite, unelte de piatră, dar şi reprezentări umane modelate din lut. Acestea din urmă sunt reprezentări ale divinităţilor de acum aproape şapte milenii, un element aparte al civilizaţiei Precucuteni.

Legătură istorică între România și China

Un „drum preistoric al mătăsii“ ar fi putut asigura o legătură între civilizațiile de pe teritoriul actual al României și cele de pe teritoriul Chinei. Institutul de Arheologie din cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale din China a iniţiat o colaborare cu Academia Română de Ştiinţe pentru a desfăşura săpături arheologice într-un sit din provincia Gansu (China) în căutare de noi fragmente de ceramică pictată într-un stil asemănător cu fragmente de ceramică pictate descoperite în România, transmite marţi Xinhua.



Similitudinile în ceea ce priveşte stilul şi modelele folosite pentru a decora piese ceramice descoperite deja în China şi în România i-a determinat pe unii arheologi să formuleze teoria unui "drum al ceramicii pictate", care ar fi unit Europa cu Extremul Orient mai devreme decât celebrul Drum al Mătăsii.