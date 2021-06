O casă cu lățime de doi metri se vinde pentru 150.000 de lire, în Marea Britanie

O casă în miniatură, de 2,2 metri lățime, care abia poate fi văzută de pe stradă, a fost scoasă la vânzare la prețul de 150.000 de lire sterline, scrie Mirror.

Casa care se află la marginea orașului Swansea, sudul Țării Galilor, are sufragerie, dormitor, hol, sufragerie și baie. Deși cel mai probabil are nevoie de renovare, agenții imobiliari cred că se va vinde în scurt timp.

Agenții imobiliare se bazează pe locația în care se află.

„O oportunitate extrem de rară și specială de a cumpăra probabil cea mai mică casă din Mumbles. Această proprietate cu adevărat unică oferă cumpărătorului o șansă de a cumpăra o parte din istoria Mumbles”, este anunțul pentru vânzare.

