„2023 este un an al interiorului, al introspecției, al forței mentale, a cunoașterii aprofundate. Vor ieși la iveală tot felul de secrete în 2023. Și în zona de vedetism vor ieși la iveală niște secrete”, a spus numerologul Romeo Popescu în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu de la DCNewsTV, „Ce se întâmplă?”.

„În ceea ce privește țara noastră, va intra într-o perioadă foarte interesantă. În ce sens? Mai multă muncă, dar mai puține rezultate. Vor apărea mai multe locuri de muncă, din punctul acesta de vedere va fi mai bine, doar că nu vor fi la fel de bine plătite. 20 la sută dintre oameni vor câștiga extrem de bine. Deci nu bine, ci extrem de bine! Sunt și oameni de valoare în țara asta. Destinul României în paradigma în care suntem acum este 5, ceea ce înseamnă că românii se vor descurca și vor ieși în evidență. Românul are o forță interioară puternică”, a zis Romeo Popescu.

„Pentru România, 2023 va fi un an mai bun comparativ cu 2022. Va fi un an în care primești niște răspunsuri, oportunități care țin de zona de vocație”, a subliniat Romeo Popescu.

Numerologul Romeo Popescu, invitatul lui Răzvan Dumitrescu, la ”Ce se întâmplă?”

„În 2023, în prima parte a anului, va apărea ceva care va aduce un plus valoare. În martie se va lansa ceva care va schimba viața, în sensul de utilitate. Mai este luna iulie care este destul de interesantă: unii oameni vor simți să fie liberi în luna iulie, vor simți nevoia să plece, să se izoleze. Va fi foarte multă lume care va vrea să renunțe la un sistem”, a mai spus numerologul Romeo Popescu.

Cine se simte rău în 2023?, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Se simte rău cel care trăiește fără un sens în viață, fără o pasiune, fără un scop, cel care nu are nimic sfânt, cel care nu are nimic în suflet, un obiectiv sau ceva, cel care trăiește ca vântul sau cel care nu își dă voie să fie el însuși și să acceseze tot ceea ce este în sufletul lui, tot ceea ce este în mintea lui, în activitatea lui. Nu își dă voie, îi e frică sau nu vrea, sau zice: aia e, acum nu mai am timp, deci cel care se lamentează va fi într-un an destul de dificil și, simt nevoia să repet, va avea efecte până în 2025 inclusiv. O trage rău", a explicat Romeo Popescu. Mai multe, AICI!https://www.dcnews.ro/anul-2023-un-an-bun-pentru-unii-si-rau-pentru-altii-numerologul-romeo-popescu-vom-vedea-foarte-multi-oameni-singuri_899737.html

