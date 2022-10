Nucile verzi, leac pentru tiroidă şi negi

Din vechime, remediile pe bază de frunze, coji şi nuci verzi erau considerate benefice pentru îmbunătăţirea capacităţilor de memorare şi concentrare. Cojile de nuci verzi conţin vitamina C într-o cantitate mai mare decât citricele şi flavonoizi, iod, tanin cu efect anticancerigen, antibacterian, care normalizează tensiunea arterială şi elimină toxinele, susţinând activitatea ficatului. Iodul pe care-l conferă remediile realizate din nuci verzi stimulează imunitatea, este benefic pentru tiroidă şi are efect antibacterian. La fel ca frunzele, cojile de nuci verzi au efect de reducere a glicemiei, un efect de ajutor pentru diabetici. Preparatele din nuci se folosesc şi pentru combarerea diareei şi a infecţiilor intestinale, datorită taninilor astrigenţi. Un alt compus activ, juglona, are efect antibacterian.

Se recomandă ca leacurile cu nuci verzi să fie evitate de femeile însărcinate sau care alăptează, copiii sub 5 ani, astmatici sau pesoanele care au alergie la unul dintre compuşii activi, precum taninii. Leacurile cu nuci verzi ar trebui ocolite sau luate la distanţă de tratamentul medicamentos de cei care suferă de hipotiroidism sau hipertiroidism.

Tinctura, leac pentru tiroidă

Pentru funcţionarea normală a tiroidei, dar şi pentru a stopa dezvoltarea paraziţilor intestinali sau contra durerilor de stomac, tinctura de nuci verzi este de mare ajutor. Este contraindicată copiilor sub vârsta de 5 ani, iar copiilor mai mari li se poate da câte o linguriţă, dimineaţa şi seara, amestecată cu câte o jumătate de pahar cu apă. Pentru adulţi, este recomandat să se ia câte o lingură de tinctură de nuci verzi diluată cu puţină apă, de 3 ori pe zi, înainte de masă. Tinctura acţionează şi ca depurativ, antiinflamator şi calmant.

Cataplasma combate negii

Cu ajutorul cataplasmelor cu coji de nuci verzi pot fi vindecaţi negii într-un timp mai scurt. La început, este nevoie să fie zdrobite cojile. Se pun apoi pe o compresă sterilă în care se înfăşoară. Se aplică pe neg şi se menţine până la uscarea sevei cojilor. Procedura trebuie repetată pe o perioadă de 7 zile consecutiv.

Unguentul este cicatrizant

Rănile superficiale infectate, eczemele, furunculele sau varicele pot fi combătute cu ajutorul unguentului din coji de nuci verzi. Trebuie aplicat de 2-3 ori pe zi pe zona afectată. Ajută la cicatrizarea pielii cu răni sau arsuri superficiale şi compresele cu frunze de nuc. Se face un amestec de 30 g de frunze, 10 g flori de arnică, 20 g flori de muşeţel, 10 g flori de levănţică, 10 g frunze de mentă şi 20 g coajă de stejar. Se face o infuzie din 2 linguri de amestec şi o cană de apă clocotită. Se îmbibă comprese cu această infuzie şi se aplică pe piele.

Remediu pentru reumatism

Vă puteţi prepara acasă un remediu eficient pentru reumatism. Tot ce trebuie să faceţi este să umpleţi o sticlă sau un borcan cu coji proaspete de nucă şi turnaţi gaz lampant peste ele, atât cât să le acopere. Lăsaţi la macerat opt-zece zile, filtraţi şi păstraţi lichidul departe de sursa de căldură şi ferit de copii. Cu acest amestec se fac frecţii locale împotriva durerilor reumatice. E drept, nu miroase bine, dar e un medicament 100% natural care nu are reacţii adverse, nu dă dependenţă şi este foarte ieftin.

