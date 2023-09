”Nu se compară Turcia cu mizeria aia de Thassos”. Experiența trăită de o turistă: Ne-am îmbolnăvit cu toții pe rând. Fără 1200 de euro, nu se apropiau

O turistă a lăsat un comentariu după experiența în Turcia, pe ”Forum Turcia”. Aceasta a scris că anterior a mers patru ani în Grecia. ”După 4 ani de mers în Grecia, mereu impresionați de tot ce am vizitat pe acolo, acum am decis să alegem Turcia, având doi pitici mici, am ales sa nu ne mai tot plimbăm cu mașina și să ne bucuram de copii și mare atât”.

Pe scurt, turista a scris că hotelul a fost curat, fiind impresionați că se făcea curat zilnic, erau schimbate prosoapele zilnic, minibarul fiind umplut la fel. De asemenea, a scris că personalul a fost amabil și mereu prietenos, iar mâncarea diversificată. În general, totul a fost foarte bine, de la restaurante la show-uri de divertisment, mai puțin plaja îngustă cu intrarea abruptă în mare. Însă, un aspect a stricat concediul: ”Și ce a făcut să fie cel mai nereușit concediu e că ne-am îmbolnăvit cu toții pe rând... eu nu mi-am văzut fata atât de deshidratată niciodată (5 ani), a vomitat o noapte întreagă... nu mai stătea pe picioare deloc, am ajuns la spital cu ea… dacă nu aveam în cont 1200 de euro nici nu se apropia de ea! Atenție mare, asigurarea abia în România ne decontează costurile. A rămas peste noapte în spital, încă 500 euro! A trecut aproape o săptămână și încă nu s-a refăcut în totalitate. Probabil din apă am luat cu toții ceva că mâncare am mâncat diferit”.

”Cu siguranță nu mă voi întoarce în nici un alt resort” a concluzionat aceasta, pe scurt.

Foarte mulți internauți au scris că situația este generată de apa din piscină, dar și că nu au trecut prin experiențe similare în Turcia:

- ”Cu siguranță nu ați ales resortul potrivit. Nu cred că va puteți face o idee generală mergând o singură dată în Turcia. Nici nu știți ce pierdeți luând această decizie. E minunat mai ales pentru copii, cu condiția să vă alegeți cu grijă hotelul”.

- ”Ani de zile am fost in Turcia cu copii, niciodată nu mi s-a întâmplat să se îmbolnăvească dar mereu am căutat recenzii pe diverse site-uri și n-am dus la un rating sub 8-8,5”.

- ”Ăsta a fost al doisprezecelea an consecutiv în care am mers în Turcia, uneori și de 3 ori intr-un an, dar niciodată nu am pățit așa ceva eu, membri familiei sau prietenii care ne-au însoțit. Și am fost și la resorturi de 3* și 4*. Însă am avut grijă de un lucru: să fac tot posibilul să nu înghit apă din mare/piscine.”

Și astfel de comentarii au continuat.

Dar au fost și altfel de mesaje:

- ”După 4 ani de mers în Turcia am ales anul acesta și un concediu în Grecia și anume Thassos. Pot spune cu siguranță că nu vom mai reveni în Grecia după experiența avută în Turcia”.

- ”Nu se compară Turcia sau resorturile de 5* din Turcia cu mizeria aia de Thassos”.

- ”Sunt total deacord că nu se compară resorturile din Turcia cu Thassos. De aceea nu vom mai merge în Grecia”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News