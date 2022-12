"Nu puteam accepta". Daniel Morar, despre relația cu Kovesi: Neînţelegerile au apărut când a semnat protocoalele cu SRI. Încercam să-i ţin departe de anchete

"Pentru mine, Laura Codruţa Kovesi a fost un procuror-şef comod, nu s-a implicat negativ în anchetele procurorilor anticorupţie. Neînţelegerile au apărut când ea a înţeles să semneze acele protocoale cu serviciile de informaţii”, a explicat Daniel Morar, astăzi, la lansarea volumului "Putea să fie altcumva. O istorie subiectivă a justiţiei după 1990”, la târgul de carte Gaudeamus.

"Eu nu puteam accepta"

"Nu sunt critic cu ea, eu nu o critic pe Laura Codruţa Kovesi. Eu am criticat atitudinea unui procuror-şef al DNA de după mine. Am libertatea să fac acest lucru. Am spus părţile bune al Codruţei Kovesi - început foarte bine la DNA, a avut anchete mari care s-au finalizat cu condamnări, dar a avut această parte pe care eu n-o puteam accepta: ca altcineva, în afară de procurori şi de judecători, să facă justiţie”, a mai spus Daniel Morar.

"Încercam să-i ţin cât mai departe de anchete pe cei din serviciile de informaţii"

Întrebat dacă a respectat protocolul cu SRI, acesta a mai spus: "Era o atitudine total opusă atitudinii mele. Eu încercam să-i ţin cât mai departe de anchete pe cei din serviciile de informaţii, procurorul general al României a semnat aceste protocoale. În parte, am respectat acel protocol, ceea ce însemna anumite informări între noi şi serviciile de informaţii. În mare parte, în ceea ce înseamnă anchetele penale, nu le-am respectat".

"Lupta anticorupţie depinde de oamenii politici şi în măsura în care vrem noi, ca magistrați, să depindă"

"Lupta anticorupţie depinde de oamenii politici şi în măsura în care vrem noi, ca magistrați, să depindă. Evident că, fără ei, procurorii nu pot să facă mare lucru, pentru că pot distruge legile, pot distruge instituţii, pot numi oameni care nu sunt în stare să facă anticorupție sau, cel puţin, nu la nivelul ăsta. Dar, în condiţiile în care oamenii politici îţi dau libertate, de aici începe munca procurorului şi inteligenţa lui”, a mai spus Daniel Morar.

Citește și:

Parchetul European i-ar putea investiga pe cei care încalcă sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei. Pedepse de până la 5 ani de închisoare

Comisia Europeană propune ca Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, să investigheze încălcarea măsurilor restrictive în toate statele membre.

Comisia Europeană a prezentat o propunere de armonizare a infracțiunilor penale și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene. Ca urmare a acestei propunri, Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, va avea de jucat un rol în acest nou mecanism.

Propunerea Comisiei va trebui să fie aprobată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Aceasta stabilește norme comune ale UE, care vor facilita investigarea, urmărirea penală și sancționarea încălcărilor măsurilor restrictive în toate statele membre deopotrivă, potrivit unui comunicat al instituției.

Ce spune propunerea Comisiei Europene

”Pentru a asigura investigarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor normelor restrictive ale Uniunii, măsurilor Uniunii, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să coopereze prin și cu Europol, Eurojust și Parchetul European (EPPO). De asemenea, aceste autorități competente ar trebui să facă schimb de informații între ele și cu Comisia cu privire la aspecte practice”, precizează Comisia Europeană pe siteul propriu. Citește mai departe>>

