"Nu ne-am vorbit doi ani". Cristina Șișcanu aruncă bomba despre Cătălin Botezatu: Dacă aveați impresia că știți totul despre el, vă înșelați!

Cristina Șișcanu, realizatoarea emisiunii „După faptă și răsplată”, difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, la Metropola TV, promite să vină în fața publicului cu o ediție absolut incendiară a emisiunii pe care o moderează. Duminică, de la ora 20:00, Cristina Șișcanu îl va avea invitat pe inegalabilul Cătălin Botezatu, simbol al modei din România, bărbat apreciat și extrem de urmărit de lumea întreagă.



În timpul emisiunii, cei doi vor discuta despre motivele care au făcut ca timp de doi ani de zile să nu-și vorbească. Aceasta ediție „După faptă și răsplată” vine cu o mare împăcare de care ambele vedete se bucură în egală măsură. Se lasă cu lacrimi sincere și cu hohote de râs. O ediție de neratat.



"Nu ne-am vorbit doi ani". "Marea Împăcare”, în exclusivitate, la "După faptă și răsplată!", duminică de la ora 20:00, la Metropola TV. Dacă credeați că știți totul despre Cătălin Botezatu, vă înșelați! Și eu credeam. Dezvăluirile pe care mi le-a făcut m-au lăsat mască... atât pot să vă spun: s-a lăsat cu muuulte lacrimi... Nu ne-am înțeles să ne îmbrăcăm în costume cu dungi, a fost o coincidență!”, explică vedeta Metropola TV, Cristina Șișcanu.

Citește și:

Cristina Șișcanu, jefuită de menajeră: Și le-a însușit. Nu e normal, frate

În luna mai, Cristina Șișcanu a povestit cum a fost jefuită de menajeră. Vedeta a povestit mai multe întâmplări.

"Eu marți am dus-o la grădiniță pe Petra, dar îmi amintesc momentul când m-am ridicat din pat, mi-am scos telefonul din încărcător și încărcătorul a rămas acolo, în priză. Eu nu am intrat în dormitor în ziua respectivă. Ea a făcut curățenie în casă și a plecat. Am avut treabă la birou și, pentru că am stat mult pe telefon, am avut nevoie de încărcător.

Tot mă gândeam cine ar fi putut să-l ia, că nu mai era nimeni acasă.(…) Vine ziua de ieri, vineri, când doamna se prezintă la program. A reușit să facă puțină curățenie și am rugat-o ca atunci când urcă să-l mai caute, că poate îl găsește ea. Și, în momentul acela, doamna și-a luat lucrurile și a rupt-o la fugă. Eu nu am înțeles, am rămas mută. A plecat, am rămas mută! Eu nu am acuzat-o de nimic, eu doar am rugat-o să mă ajute să-l caut”, a povestit Cristina Șișcanu.

"Nu e normal, frate!"

"Au mai existat situații. Când îmi cumpăram cosmetice, primeam mostre și le lăsam în pungi. Când mă uitam în pungi, erau goale și o întrebam. Gesturile erau nesemnificative, dar spun multe despre asta. De rușine, nu-i ziceam nimic. Și le-a însușit, aia e, dar nu e normal, frate”, a mai spus Cristina.

Cristina Șișcanu a vorbit și despre viața de familie și relația pe care o are cu soțul ei, Mădălin Ionescu.

"E firesc, mai ales cu cât înaintezi în vârstă, să începi să ai frici și temeri. Pentru că conștientizezi că există pericole, că se pot întâmplă lucruri și nu vrei. Nu vrei să se întâmple nimic rău niciunui membru al familiei. Îmi amintesc că temerile mele au apărut de la începutul relației noastre. Pentru că noi ne-am început relația din prima clipa cu copii. Și îmi amintesc și acum când mergea Ștefania la școală generală, în liceu, dimineața stăteam tot timpul, așa, cu inima strânsă. Să știu că a ajuns cu bine, că a traversat pe trecerea de pietoni, că era o trecere de pietoni nesemaforizată la liceu acolo unde era ea". Citește mai departe>>

