Actrița Maria Dinulescu, declarații din Dubai, după inundații. "Nu mai vezi nimic, e totul negru. Sunt mașini abandonate peste tot"

Dubai-ul a fost lovit marți de ploi torenţiale care au dus la inundații-fenomen. Apa acumulată pe străzi nu doar că a blocat orașul, dar a trezit și unele suspiciuni în rândul celor care monitorizează fenomenele meteorologice din zonă. Unii meteorologi spun că aceste ploi neobișnuite ar fi fost provocate parțial de o acțiune de însămânțare a norilor în Emiratele Arabe Unite, informație infirmată de Centrul Național de Meteorologie (NCM).

Actrița Maria Dinulescu, plecată de mai mulți ani din România și stabilită în Dubai unde lucrează ca și agent imobiliar, a venit în fața presei cu mai multe declarații despre experiența personală în contextul celor întâmplate recent. Întrebată dacă a mai asistat la asemenea inundații, aceasta a răspuns:

"Niciodată! Sunt în Dubai de doi ani și jumătate... Înțeleg că este prima dată în cei 75 de ani. În primul rând am fost anunțați și ni s-a spus ce trebuie să facem, cum am spus - ne simțim aici în siguranță - ni s-a zis să stăm acasă, să nu plecăm. Eu stau la etajul 40, ultimul etaj, nu am inundații. Sunt într-o locație absolut nouă unde avem și scurgeri. Știu că pentru România sună foarte normal să ai scurgere, dar aici nu avem în mod obișnuit.

Actrița Maria Dinulescu: La ultimul etaj, din balcon, era totul negru

Pur și simplu, eu am în față un canal foarte mare... și marea... și la un moment dat nu mai vezi nimic. La ultimul etaj, din balcon, era totul negru. Dar am stat foarte relaxată. Și în acest moment, în Dubai, sunt mașini abandonate peste tot" a spus Dinulescu.

Maria Dinulescu s-a aflat printre românii care au ieșit în întâmpinarea prim-ministrului Marcel Ciolacu, aflat în aceste zile în vizită oficială.

Mai multe dezvăluiri, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News