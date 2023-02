"Nu mai pot. Gata că se rupe căruța! Trebuie să ne oprim acum". Theo Rose, schimbare: Nu mă mai ține suflul

”Mă simt bine, dar am aerisit perioada asta ca să pot să mă și odihnesc. Pentru că am făcut asta, reușesc să fac față programului cu filmările serialului, cu concertele. Am găsit o soluție să mă împart cumva între toate acestea, în măsura în care se mai poate acum. Sunt relaxată, este binevenită pauza asta”, a declarat Theo Rose pentru Fanatik.

"Trebuie să ne oprim acum pentru că nu mai pot"

"Se simte oboseala deja. Tocmai de aceea, la evenimente, am găsit o formulă de cântare ca să nu mă mai agit foarte tare. Mi-am dat seama, la ultima cântare, că nu mai pot. Gata că se rupe căruța. Trebuie să ne oprim acum pentru că nu mai pot. Efectiv, nu mă mai ține suflul. Nu mai am suficient aer cât să mai cânt așa agitat cum am făcut-o până acum. Așa că, oamenii, o perioadă de acum încolo, mă vor auzi în variante puțin mai soft”, a mai spus artista.

"Este o pauză pe care organismul o cere"

"În momentul în care nu o să mai pot cânta, o să mă opresc pur și simplu. Este o pauză pe care organismul o cere și sunt cu totul în chestia aceasta, adică vreau să îi ofer micuțului liniștea de care are nevoie”, a mai dezvăluit actrița din Clanul.

”Am avut un prim trimestru cred că firesc. Din ce am citit, cam acelea sunt simptomele normale: niște grețuri matinale, am avut și o săptămână mai complicată în care a trebuit să fac și niște perfuzii. Ca la gravide. Dar, din ce povești am mai auzit, am trecut ușor peste acea etapă. Sunt femei care rămân traumatizate după primul trimestru de sarcină sau după toate cele trei trimestre. Multe dintre ele rămân în stările acelea de rău în toate cele nouă luni, așa că mă consider norocoasă și a fost un parcurs ușor al sarcinii până în momentul acesta. Și de acum încolo nu cred că mai are ce să se întâmple”, a mai povestit Theo Rose.

Ce nume va purta copilul lui Theo Rose: Îmi place foarte mult

”Am zis de multe ori că, dacă o să am un băiat, o să-l cheme Mario. Îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, spunea Theo Rose, în urmă cu ceva timp, pe Instagram.

Însă, între timp, artista s-a răzgândit. Cel mic se va numi Sasha Ioan, după cum a anunțat recent, la Pro FM.

