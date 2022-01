"Nu am putut să-mi ating copilul". Femeie, acuzată de infidelitate, după ce a născut un bebeluș de altă culoare: "Soțul a început să țipe la mine. Nu îl înșelasem"

"Tocmai am născut un copil cu pielea albă, în timp ce eu și soțul meu suntem indieni. El crede că l-am înșelat, dar eu mă tem că am fost violată. Nici nu am stat de vorbă cu soțul meu de când am ieșit din spital și nici nu știu cum să procedez întrucât cine ar vrea să treacă printr-un asemenea dezastru?... Suntem căsătoriți de cinci ani, amândoi avem origine indiană, avem pielea de culoare închisă. Ne-am cunoscut la serviciu, unde lucram împreună și în acea perioadă am fost foarte fericiți.

Lucrurile s-au mai complicat în ultimii ani, am încercat mult să avem un copil și la un moment dat ne-am pierdut speranța că vom reuși. Așa că, în clipa în care am aflat că sunt însărcinată cu un băiețel sănătos, am fost extrem de entuziasmați, soțul meu era extrem de încântat că va fi tată. Nu știu cum să spun, dar așa a fost să fie, copilul s-a născut cu pielea deschisă la culoare. Inițial, nici măcar nu am observat asta. Atunci, pielea sa era preponderent roșie, iar când mi-am dat seama, creierul meu pur și simplu s-a blocat...”, a povestit femeia pe Reddit, potrivit qbebe.ro.

"Soțul meu a început să țipe la mine. Nu îl înșelasem"

"Nu pot să îmi amintesc în totalitate ceea ce s-a întâmplat atunci, dar soțul meu a început să țipe la mine și eu nu știam ce să spun. Desigur că nu îl înșelasem, dar era evident că bebelușul avea pielea albă! Curând după aceea, a plecat în mare grabă și, de atunci, locuiește împreună cu frații săi. Știu lucrurile acestea doar pentru că fratele lui m-a anunțat. Au trecut două zile, el nu a mai vorbit cu mine și mă tem să iau legătura cu el, întrucât nici nu știu ce aș putea să îi spun. Înțeleg că este furios, dar mă doare că s-a gândit că l-am înșelat și sunt și eu furioasă, nu mă pot abține.

Nici măcar nu am putut să-mi ating copilul. Doar simplul fapt că îl privesc mă face să plâng. Nu este de vină bietul de el, dar cine este de fapt de vină? Nu obișnuiesc să consum alcool, dar am participat la diverse evenimente în perioada în care am aflat că sunt însărcinată și totuși nu îmi amintesc de vreun moment în care să fi fost beată. Oare cineva a pătruns în casa mea? Dacă nu voi afla ce s-a întâmplat și dacă mariajul meu se va destrăma? Dacă nu voi putea rezolva lucrurile, cum voi putea oare să pot avea grijă de fiul meu, dacă nici măcar nu pot să îl privesc? Ce voi face în momentul în care va trebui să revin la muncă? Va trebui să îmi dau demisia?", a mai spus femeia.

