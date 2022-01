Doi copii, aproape convinși de bonă că ea este mama lor: "Țipa la ei și le spunea că eu sunt doar cea care aduce banii în casă"

Totul a început când mama a doi copii a acceptat-o ca bonă pe prietena bunicii copiilor. Aceasta a dorit să ajute gratis, iar mama a refuzat la început, însă bunica celor doi copii a insistat. Totul a mers bine, până într-o zi în care copilul cel mare a întrebat-o pe cea care i-a dat viață dacă ea este mama lor adevărată.

”Am fost confuză și am întrebat-o ce vrea să spună. Se pare că prietena soacrei mele le spunea copiilor mei că ei sunt copiii ei și atunci când protestau și spuneau că nu sunt, țipa la ei și le spunea că eu sunt doar cea care aduce banii în casă și le ia mâncare și jucării, că ea este mama lor adevărată. Imediat, eu și soțul meu am renunțat la ajutorul ei și am angajat o bonă. Însă soacra mea s-a supărat că nu o mai primim pe prietena ei să aibă grijă de copii. Ne-a spus că nu are pe nimeni și că cei doi copii sunt ca și nepoții ei, singura familie pe care o are. A insistat atât de mult pe tema asta încât am fost nevoiți să evităm să ne mai vedem cu ea. Aseară, ne-a trimis o poză cu prietena ei plângând. Oare am exagerat că i-am interzis prietenei ei să ne mai vadă copiii?”, a scris tânăra mama pe Reddit, potrivit qbebe.ro.

Răspunsurile utilizatorilor nu au întârziat să apară: ”Este ceva extrem de bolnav la mijloc. Nu este o femeie pe care să o vrei pe lângă copiii tăi. Ai procedat corect.". ”Copiii tăi și siguranța lor sunt pe primul loc. Ei sunt extrem de naivi și cred orice spune un adult, iar o astfel de minciună îi poate traumatiza. Femeia aia nu mai are ce căuta în preajma lor.”, ”Soacra ta trebuie să pună pe primul loc nepoții ei nu pe prietena ei nebună. Foarte bine ai făcut!”, ”Statistic, răpirile de copii sunt făcute de persoane apropiate ale familiei, în care copiii au încredere. Eu zic că ai evitat o tragedie.”

