Femeie, înșelată de soț cu sora ei: A lăsat-o însărcinată de două ori. Locuia în casa mea. Nu pot să-l părăsesc

"Soțul meu m-a înșelat cu sora mea și a și lăsat-o însărcinată de două ori. Prima oară a avortat, dar pentru a două întrerupere de sarcină nu a mai avut bani, așa că a apelat la ajutorul unei rude. Așa că toată familia aflase ce s-a întâmplat, dar eu habar nu aveam. Sora mea a locuit cu mine, în casa mea. Familia mea știa, inclusiv socrii mei știau și nimeni nu a avut curaj să îmi spună că soțul meu m-a înșelat cu propria mea soră. Mergeam la reuniuni de familie și oamenii se uitau la mine cu milă, iar eu nu știam de ce.

"Nu îmi pot permite să îl părăsesc"

Așa că vă puteți imagina că, atunci când am aflat că s-au întâmplat toate acestea, ne-am certat foarte tare și m-am mutat la prietena mea cea mai bună, ca să-mi pun ordine în gânduri. Dar în cele din urmă m-am întors acasă, la soțul meu. În timp, am aflat că în lipsa mea, soțul meu a încercat să o seducă pe prietena care mă găzduia, persoana pe umărul căreia am plâns săptămâni întregi. Am aflat asta la scurt timp după ce m-am întors acasă, când am primit screenshot-uri cu discuțiile lor intime.

În ciuda acestor lucruri, nu mi-am părăsit soțul... Sunt încă cu el și știu că o să mă înșele din nou, dar suntem căsătoriți de ani de zile. Am investit în această căsnicie, care este a doua pentru mine. Nu îmi pot permite să îl părăsesc pentru că, pentru mine, nu există pedeapsă mai mare pe acest Pământ decât singuratatea...”, a povestit femeia, potrivit site-ului qbebe.ro care citează classic105.com.

Spre deosebire de femeia înșelată de soț, o tânără a reușit să-și prindă iubitul rapid cu ajutorul unei brățări inteligente. Fata a dezvăluit, pe TikTok, că a primit o notificare pe FitBit, o brățară care urmărește activitatea fizică, prin care iubitul era felicitat pentru activitatea avută într-o dimineață, scrie sport.ro.

"Când fostul meu iubit a venit acasă după o noapte petrecută în oraș, m-am trezit dimineață și m-am gândit să îi pregătesc micul dejun. Apoi am primit notificare pe FitBit în care apărea că între 2 și 3 dimineață, a ars peste 500 de calorii", a dezvăluit fată.

