Nou șef la Camera Deputaților. Cîțu: Deocamdată, avem o decizie pentru Florin Roman

"Vom discuta. Deocamdată propunerea noastră, după şedinţa BPN, a fost să îl susţinem interimar pe domnul vicepreşedinte Florin Roman. După aceea vom discuta şi vom vedea cine va fi persoana desemnată din partea noastră pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Vom avea o persoană, dar deocamdată avem o decizie de a-l susţine pe domnul Florin Roman ca preşedinte interimar", a declarat, miercuri seara, Florin Cîţu.

Ludovic Orban şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

Liberalul Ludovic Orban a anunţat, miercuri, că şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.



"Politica trebuie făcută de oameni care îşi respectă cuvântul, de oameni care au onoare. Eu sunt un astfel de om. Ce gândesc spun şi ce spun fac. Am anunţat încă din campania internă că, în cazul în care nu voi fi ales preşedinte al PNL, îmi voi prezenta demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. În urmă cu aproximativ cinci minute mi-am scris demisia şi am înaintat-o Biroului permanent şi secretarului general al Camerei Deputaţilor. Demisionez din mai multe motive. În primul rând, pentru faptul că am anunţat această demisie ca urmare a faptului că eu consider că, dacă eşti om de stat, nu poţi să girezi astfel de funcţii decât dacă beneficiezi de legitimitate, iar legitimitatea este conferită de votul cetăţenilor care este acordat către formaţiunile politice ce se prezintă în alegeri şi atâta timp cât eu astăzi nu mai sunt preşedinte al PNL consider că nu mai pot exercita această funcţie", a declarat Orban la Palatul Parlamentului.



El a precizat că motivul principal al demisiei sale este legat de faptul că nu mai poate să fie "părtaş cu decizii luate de o conducere instalată cu forţa în fruntea PNL".



"Am promis românilor 4 ani de stabilitate, 4 ani de pace politică, 4 ani de guvernare de centru-dreapta în care să investim, să construim, să asigurăm o creştere economică, să asigurăm creşterea veniturilor cetăţenilor, să asigurăm creşterea calităţii serviciilor publice furnizate către români, să asigurăm cu adevărat un salt în dezvoltarea României. (...) Ce a făcut gruparea demolatoare care l-a susţinut pe Cîţu, în frunte cu Klaus Iohannis? Literalmente au călcat în picioare democraţia în interiorul PNL, au impus o conducere împotriva voinţei reale a membrilor partidului şi, după impunerea acestei conduceri, practic şi-au încălcat toate angajamentele luate în faţa cetăţenilor români. Eu nu pot să fiu părtaş la trădarea cetăţenilor romani care şi-au exprimat încrederea în PNL", a spus liberalul, citat de Agerpres.