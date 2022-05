Norul de fum de la Cernobîl se deplasează spre nordul Mării Negre, anunță ANM - VIDEO. Elena Mateescu, anunțul serii în direct!

UPDATE: ”Nu există un pericol pentru zona țării noastre” a asigurat Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3. ”Nu există un pericol să avem depășiri ale acestor concentrații în zona țării noastre” a întărit aceasta.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că norul de fum de la Cernobîl se deplasează joi spre zona Odessa și nordul Mării Negre, iar din noaptea de joi spre vineri tendința de deplasare va fi spre estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei.

Potrivit ANM, direcția dominantă a vântului va fi joi dinspre nord-nord-vest către sud-sud-vest, astfel că tendința de evoluție a norului de fum va fi de deplasare către sud, respectiv spre sud-vestul Ucrainei - zona Odessa și nordul Mării Negre. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze la rafală de până la 40-45 km/h.

Începând din noaptea de joi spre vineri, circulația aerului se va reorienta și se va realiza dinspre vest către est, astfel că tendința de evoluție a norului de fum va fi de deplasare către estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei. Meteorologii spun că în zona de evoluție a norului de fum, în intervalul 19 – 21 mai, probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă.

Mesajul ANM vine după ce autoritățile din Ucraina au anunțat miercuri un incendiu de vegetație în zona Cernobîl. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina a informat că flăcările au fost localizate pe o suprafață de 45 de hectare. În zonă au fost mobilizate forțe impresionante de intervenție.

Se pare că în noaptea de marți spre miercuri, gunoiul din pădurea de lângă Zona de Excludere de la Cernobîl a luat foc. Flăcările se extind cu repeziciune din cauza vântului. O localnică a fot salvată din calea focului mistuitor, relatează presa ucraineană, scrie Realitatea.net.

„În pădurea din districtul Vîșhorod, litiera forestieră a luat foc. În timpul incendiului, pompierii noștri au salvat un rezident local. La ora 02:10, pe 18 mai, incendiul a fost localizat pe o suprafață de 45 de hectare. Începând cu ora 09:00, s-a raportat descompunere de iarbă uscată și butuci”, informează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina într-un comunicat de presă.

State Emergency Service of #Ukraine reports that at night the forest near the #Chernobyl Exclusion Zone was on fire. 16 rescuers and 4 units of equipment were involved in extinguishing the fire. pic.twitter.com/qrtsOyZCOe