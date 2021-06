Noi măsuri de relaxare de la 1 iulie 2021. Cîțu, informația momentului

Premierul Florin Cîţu a făcut un anunţ în premieră, joi, într-o conferinţă de presă, despre măsurile de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2020.

"Ştiu că este acest interes pentru târguri, talciocuri şi ele se vor putea redeschide de la 1 iulie", a anunţat Florin Cîţu.

Cîțu anunță că vaccinarea este posibilă pentru oricine dorește să se imunizeze la noi în țară

După ce a vorbit de simțul antreprenorial excelent al românilor, „mai ales când sunt lăsați în pace de instituțiile statului”, Florin Cîțu a abordat subiectul vaccinării și posibilitatea unui eventual val patru al infectărilor cu coronavirus. „În același timp, vreau să văd cu merge campania de vaccinare, pentru că Alba este pe un onorabil loc 7, dar se poate mult mai bine”, a transmis Cîțu.

„Este clar că până aici, noi, ca guvern, am făcut cam tot ce se putea face. Avem dozele de vaccin, cine vrea să se vaccineze în România [poate] astăzi. Am fost prima țară din Uniunea Europeană unde te poți vaccina fără niciun fel de programare. Deci alegi cu ce vaccin dorești să te vaccinezi și mergi să te vaccinezi. Deci, din punctul de vedere al guvernului am făcut tot ceea ce voiam să facem ca să avem această campanie de vaccinare de succes. Nu este vorba despre un succes al campaniei de vaccinare a guvernului, este vorba de o campanie pentru viață, despre asta vorbim”, a mai spus premierul României.

Campania de vaccinare este pentru revenirea la normalitate. Nu ar trebui să vorbim despre valul patru

„Este o campanie de revenire la normalitate. Doar prin vaccinare putem să revenim la normalitate. Tot aud prin spațiul public discuții despre valul patru. N-ar trebui să avem aceste discuții! În România, astăzi, avem dozele de vaccin necesare să se vaccineze toată lumea. Nu ar trebui să existe această discuție despre valul patru în România. Vrem să ne vaccinăm, nu este obligatoriu, dar dacă ne vaccinăm nu mai avem valul patru. Acest val patru există doar dacă noi nu vrem [să ne vaccinăm]”, a mai adăugat Florin Cîțu.