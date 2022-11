Noi înșelătorii, avertismentul ASF: Lista lungă a firmelor care-ți pot întinde o capcană în timp ce-ți promit îmbogățirea fără prea multe eforturi. Rămâi fără nimic

În România, circulă tot felul de escrocherii: de la metoda ”Accidentul” - care, culmea, încă mai funcționează și încă mai auzim de ea, la metoda ”Moștenirea” și altele, care se bazează pe latura emoțională a persoanelor și lipsa de stăpânire în situații limită, la înșelătorii mai avansate, de investiții.

Dacă în trecut investițiile la bursă păreau doar pentru cei care deja aveau o anumită educație financiară, dar și capital, astăzi, acest domeniu este deschis oricui. Și cum poți investi mult mai simplu, iar modelele celor care și obțin rezultate din asta sunt la tot pasul, au apărut și escrocii, care-ți iau ochii cu tot felul de propuneri aparent fabuloase.

Pe site-ul ASF, asfromania.ro, există o listă foarte lungă cu firmele neautorizate de instituție.

Recent, mai multe persoane au fost păcălite de brokeri... falși. Aceștia au promis ”marea cu sarea” și au păcălit victimele cu mii de euro. Persoanele țintite de acești brokeri au fost convinse să investească la bursă în diferite acțiuni, dar și-n criptomonede. ASF a constatat că-n ultima vreme cazurile celor păcăliți s-au înmulțit. Mai mult, în plasa falșilor brokeri, pică și vârstnicii, arată ProTV.

Un labirint din care nu mai ieși: Traseu al banilor care nu poate fi urmărit

”Mi-a povestit că e de la o firmă de brokeraj care este pe Bursa de Valori. Am primit credit de 47.000 de lei pe cinci ani și am investit acei bani. Au început să mă șantajeze în sensul că, dacă depun o sumă de bani pot să-mi recuperez banii, altfel nu am cum” a spus o victimă pentru sursa citată. În final, femeia a fost păcălită de 40.000 de euro.

O alta a pierdut 6.800 de euro, căzând victimă a aceleiași firme. ”Mi s-a cerut suma minimă de 250 de euro, pe care am virat-o de pe un card. Ulterior, mi s-a propus să investesc bani mai mulți ca să obțin câștiguri mai mari. El (așa-zisul broker - n.r.) mi-a recomandat să cumpăr Bitcoin și aceste monede virtuale să fie vândute. S-a folosit de un traseu care nu poate fi urmărit. Mi s-a garantat un câștig de 68%. Mi-a arătat un document oficial, că trebui să mai depun 14% din cât voiam să retrag și atunci în momentul acela mi-am dat seama că a fost o mare păcăleală” a povestit aceasta.

Daniel Apostol, director de comunicare al ASF, a declarat, pentru sursa citată, că oamenii ”sunt ghidați de către respectivii falși brokeri către bancomatele care acceptă transferul din monedă, din bani în criptomonedă, după care, când vor să facă retragerea banilor, constată că nu mai au nimic”.

Persoanele păcălite nu pot fi despăgubite, pentru că Fondul de Compensare a Investitorilor nu acoperă, evident, brokerii neautorizați. De obicei, aceștia sunt acei ”brokeri” care vă sună insistent să vă dublați, să vă triplați investiția și care se prezintă de la companii care nu au o adresă fizică. De asemenea, trebuie să fiți atenți la datele de identificare ale celui care vă sună, pentru că aceștia pot folosi adesea nume asemănătoare unora celebre.

Escrocii nu sunt persoane nepregătite, din contră, sunt extrem de pregătite atât în comunicare cât și-n spălarea banilor. Ei funcționează ca niște hackeri, într-un sistem asemănător dark web-ului și sunt foarte greu de prins de autorități, pentru că nu lasă urme. Poate vi se pare un scenariu de film, dar nu este unul din care vreți să faceți parte.

