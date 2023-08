Noaptea Dansului, sâmbătă, pe Calea Victoriei în cadrul proiectului "Străzi Deschise"

“Noaptea Dansului” va aduce laolaltă peste 50 de școli, studiouri și inițiative de dans, peste 15 stiluri de dans, peste 2000 de dansatori și 30.000 de bucureșteni să danseze împreună pe Calea Victoriei - în cadrul proiectului "Străzi Deschise" al PMB, pe 26 august 2023.

Punctele fierbinți în care se va dansa în stradă sunt: Cercul Militar, Monumentul Revoluției, Hotel Radisson, Grădina Monteoru, Palace Casino și Muzeul Enescu.

Stilurile de dans au fost împărțite pentru fiecare hotspot în parte:

- Cercul Militar Național (Tango, milonga, tango vals, tango nuevo, balet, dans contemporan)

- Monumentul Revoluției (Salsa, Bachata, Afro, Kizomba)

- Hotel Radisson (Zumba, dance fitness, Fetno, Dans sportiv, Shuffle dance, K-pop)

- Grădina Monteoru (Salsa, bachata, zouk, kizomba, Rumba Cubana, Afro-Cuban)

- Palace Casino (West Coast Swing/ Lindy hop/Rockabilly, Theatre jazz, Modern jazz, alte stiluri- salsa, bachata)

- Muzeul Enescu (ethnic dance, dansuri populare românești, dansuri grecești, dansuri irlandeze, Indian/Bollywood dance)

Programul oferit de școlile partenere pentru fiecare hotspot în parte se găsește pe pagina de Facebook: Noaptea Dansului.

Lista cu toți cei care vor oferi momente de dans în aceste hotspot-uri se găsește site-ul noapteadansului.ro și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram: Noaptea dansului.

Pe Calea Victoriei, dansatorii au pregătit momente de dans inedite, flash-mob-uri, community dance, momente de interacțiune cu trecătorii, astfel că energia și emoția se vor transmite tuturor participanților.

"Muzica Militară Reprezentativă a Jandarmeriei Române" s-a alăturat proiectului Noaptea Dansului Bucuresti 2023 și va interpreta muzică de promenadă, timp de 30 de minute, de la ora 18:00, în Piața Odeon, pe 26 august!

La Cercul Militar Național, o serie de artiști ce fac parte din grupul Urban Sketchers, coordonat de Mugur Popa (arhitect și pictor) vor realiza schițe ale corpurilor în mișcare.

De asemenea, studiourile de dans partenere vor oferi lecții demonstrative gratuite tuturor celor care se vor înscrie pe site-ul noapteadansului.ro, urmând ca aceștia sa fie anunțați ulterior datei evenimentului pentru a merge în școlile de dans și a încerca variate stiluri de dans.

Iar pentru că noaptea continuă în ritmuri de dans, de la ora 22:00, în foaierul Sălii Polivalente, sunteți așteptați la petrecerea “Bucureștiul Dansează-Dancing Colors”, parte a evenimentului “Noaptea Dansului”, ce aduce un concept nou și vibrant pe scena evenimentelor din oraș, promițând o experiență colorată și plină de energie la sfârșit de vară. Toți cei care vor achiziționa un bilet la petrecere, vor primi o zi gratuită de acces la World Class, cea mai mare rețea de health&fitness din România, dar și o lectie de dans cadou, pentru a se bucura de dans într-un mod nou și captivant. Voucherele vor fi înmânate tuturor cumpărătorilor de bilete, la punctele de acces din foaierul Sălii Polivalente, pe 26 august. Accesul este permis celor cu vârsta de peste 18 ani.

Organizatorii au pregatit o petrecere inedită cu playlisturi ce vor acoperi o varietate de stiluri muzicale din zona pop, rock, disco, funk, hip-hop, electro, hituri românești nostalgice de dans, best of decades (1990-2000, 2000-2010 și 2010 – 2022), latino etc.

Noaptea Dansului este un proiect Creator Media Team, coordonat de Dragoș Samoil și Daniela Samoil Istrate, în parteneriat cu ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și ICR(Institutul Cultural Român). Componenta de artă stradală urbană - dans în stradă – se desfășoară în cadrul proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană; realizat de Primăria Capitalei. Parteneri instituționali: ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Institutul Cultural Român.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News