Nicușor Dan, obligat să plătească 10.000 de lei pentru ocuparea ilegală a unui drum de servitute

Avocatul Adrian Cuculis transmite că primarul Capitalei, Nicușor Dan, a pierdu procesul cu o familie din București al cărei drum de servitute către locuință a fost trecut în proprietatea primăriei:

„Drum de servitute luat cu “japca” de către Primăria Generală, retrocedat după 2 ani de procese către proprietari. Pe scurt, printr-un HCGMB, Primăria Capitalei a blocat intrarea în case a oamenilor prin trecerea in proprietatea primăriei a unui drum de servitute. După 2 ani de procese, familia îl obliga pe primarul general sa le restituie terenul ocupat ilegal plus cheltuielile de judecată de 10.000 de lei“, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Și ce dacă avem șobolani în București? Nicușor Dan dă un răspuns de noaptea minții

Nicușor Dan a sugerat că practic ar trebui să ne bucurăm că a scăzut „comunitatea” de șobolani. De când este primar, numărul acestora a scăzut.

„Nu sunt șobolani mai mulți decât acum doi ani sau decât acum trei ani”, a zis Nicușor Dan la Realitatea Plus.

Jurnalista Ionela Arcanu i-a spus că pe bucureșteni nu-i interesează că sunt mai puțini acum ca în administrația precedentă, ci vor să nu mai fie deloc. „Bucureștenii vor să nu mai fie șobolani, nu să fie mai puțini ca data trecută!”, i-a spus ziarista.

„Și eu m-aș dori să nu mai fie șobolani, dar sunt mai puțini ca acum doi ani sau acum trei ani și nu este o problemă pentru bucureșteni pentru că există call-center-uri unde oamenii pot suna”, a repetat Nicușor Dan la Realitatea Plus.

Ionela Arcanu l-a întrebat de ce nu dă el un exemplu personal privind rezolvarea problemei curățeniei din București, iar Nicușor Dan a spus: „Totala atribuție în ceea ce privește salubrizarea revine primăriilor de sector, nu Primăriei Generale. Responsabilitatea în ceea ce privește salubrizarea le revine în totalitate și este bine să învățăm cine ce trebuie să facă pentru oraș”.

Apoi, Nicușor Dan a spus că își dorește să mai candideze, și în 2024, la Primăria Generală.

Nicușor Dan se ia la trântă cu Toni Greblă după controlul din Parcul Cișmigiu: Nu a făcut nimic. Așa, să dăm opinii...

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat la nemulțumirile exprimate de către prefectul Capitalei, Toni Greblă, legat de modul în care arată Parcul Cișmigiu, aflat chiar vizavi de sediul PMB.

”Lucrurile acestea, câteva dintre ele, aşa cum le-a constatat, sunt acolo de ani de zile. Nu s-au crăpat aleile din acest an de mandat. Nu s-au îndoit gardurile în acest an de mandat. Nu s-a rupt Podul Mare în acest an de mandat. Noi am început cu lucrurile cele mai grele: podul, cuva lacului. Avem buget pentru alei, pentru schimbarea locurilor de joacă. (...) Atribuţia lui asta este - să se respecte legea în Bucureşti şi nu a făcut nimic în Inspectoratul de Stat în Construcţii de un an de zile sesizat cu nelegalitatea PUZ-urilor de sector, prin care dispar sute de hectare de spaţiu verde. Nu a făcut nimic să constate că Inspectoratul de Stat în Construcţii nu şi-a făcut treaba. Asta e treaba domnului prefect. Aşa, să dăm opinii despre cum arată oraşul poate oricine", a afirmat Nicuşor Dan, la Realitatea TV, conform Agerpres.



În opinia sa, la mijloc ar putea fi "o mişcare politică" (citește continuarea AICI).

