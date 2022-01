Nicuşor Dan nu i-a răspuns prefectului la telefon înainte de greva STB. Vâlcu: L-aş fi trezit din somn cu jandarmii / Guşă: Prefectul poate să ia primarul din pat pentru situaţii de urgenţă

”În cursul dimineţii (n.r. joi), după ora 6.00, având în vedere că am fost în imposibilitatea de a avea un dialog până în această dimineaţă cu domnul primar general, m-am deplasat la sediul Primăriei Generale şi am avut o discuţie cu domnul primar general, ridicându-i problema perturbării ordinii publice şi solicitându-i să intervină şi să efectueze toate demersurile pentru menţinerea unui climat de pace socială şi ordine publică la nivelul Capitalei” a spus prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, joi. ”Aveam semnale (n.r. despre grevă), am discutat cu diverse autorităţi încă din cursul serii, domnul primar nu mi-a răspuns aseară (n.r. miercuri seară), mi-a răspuns după ora 6 în această dimineaţă” a declarat prefectul Capitalei.

În replică, primarul general a spus că nu a răspuns pentru că... se făcuse târziu.

”Suntem într-o situație de criză. Miercuri seară am vorbit cu foarte multă lume, pentru că anticipam criza care urma, nu am vorbit și cu doamna prefect, deși am văzut apelul domniei sale, pentru că se făcuse târziu și pentru că domnia sa are atribuții limitate în această chestiune. Am vorbit cu poliția, am vorbit cu TPBI-ul, cu viceprimarul, am vorbit cu foarte multă lume pentru a realiza lucrurile de care aveam nevoie, adică să avem polițiști în intersecții, adică am fost conectat și cu domnia sa am vorbit la 6 dimineața, ieri”, a declarat Nicuşor Dan.

Vâlcu: L-aş fi trezit din somn cu jandarmii

"Prefectul nu poate să vină să se plângă cu chestii din astea. Prefectul are mijloace specifice de tip guvernamental, pentru că de asta are autoritatea asta, nu ca să o pună pe cartea de vizită, prin care poate să scoale primarul din pat, din baie, de oriunde o fi, pentru situaţii de urgenţă. Sunt în culpă ambele părţi. Nicuşor Dan că nu răspunde când îl sună prefectul, iar prefectul că nu foloseşte mijloacele administrative. De aia e pus acolo, ca în caz de maximă urgenţă administrativă, cum e cu greva, să poată lua atitudine, să transmită 'operativ şi în cunoştinţă de cauză', că aşa scrie în măsuri, ce este de făcut pentru securitatea cetăţenilor. Să rămâi doar la gesturi de imagine, să îl pârăşti pe incompetentul de Nicuşor Dan că nu răspunde la telefon... Păi ăsta e cel mai puţin grav lucru pe care l-ar putea face un om de nivelul lui Nicuşor Dan", a declarat Cozmin Guşă.

"Ce spune Cozmin are mult sens. Sunt prefectul Capitalei. L-am sunat pe primar, nu a răspuns. Am sunat la birou, secretara a spus că nu ştie unde e primarul. Mai dau trei telefoane de urgenţă primarului, nu răspunde. Vin în presă, domnule. Convoc conferinţă de presă şi anunţ că va fi grevă la STB şi că nu dau de primar. Asta face un prefect cu conştiinţă, un prefect care îşi înţelege rolul şi menirea. Dar nu stai să te plângi că nu a răspuns Nicuşor Dan", a completat şi Bogdan Chirieac.

Val Vâlcu a fost cel mai categoric. "Eu aş fi trimis jandarmii să îl scoale din somn pe Nicuşor Dan, dacă nu sunt alte mecanisme. Consider că pentru bucureşteni a fost oribil ce s-a întâmplat. Poţi bloca activitatea unor organizaţii, de la brutării până la spitale. Nu ajunge schimbul pentru că oamenii au plecat de acasă ca în fiecare zi şi când au ajuns în staţie au aflat că trebuie să meargă două ore pe jos". a spus jurnalistul.

"Dar suni la SRI şi spui că primarul ar fi putut fi răpit. L-a furat somnul. Îl suni pe premierul Ciucă şi spui că primarul a dispărut, poate a fost răpit de ruşi. Cum adică l-ai sunat şi nu a răspuns? Ridici toata ţara în sus, spui că e grevă", a mai spus şi Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News