Nicușor Dan este chemat în Parlament să dea explicații. Pierderi uriașe pentru București: Investitori importanți, la un pas să plece

Daniel Zamfir (PSD) a explicat de ce primarul general Nicușor Dan este chemat în Parlament să dea explicații.

„Știți de ce e chemat? De doi ani de zile, cetățeanul acesta care este primar general nu a semnat nicio documentație urbanistică. Asta înseamnă că Bucureștiul - din analiza specialiștilor - a pierdut în jur de 5 miliarde euro investiții directe. Cât timp Capitala României pierde 5 miliarde euro investiții directe, să-l întrebăm dacă își permite și poate continua să facă lucrul ăsta”, a spus Daniel Zamfir, luni seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii jurnalistei Andreea Sava.

În doi ani, în ritmul acesta, „praful și pulberea se alege de orașul ăsta”, în opinia lui Daniel Zamfir.

„Investitori importanți vor pleca, vor spune că Bucureștiul nu-i mai interesează”, a adăugat acesta.

Exclusiv DCNews / GranVia, investitor imobiliar, se pregătește să plece din România

GranVia, un investitor imobiliar care a livrat mii de apartamente în Capitală, se pregătește să plece din România. Antoanela Comşa, directorul general al Granvia România, a explicat care sunt cauzele ce au dus la această decizie.

GranVia, un dezvoltator imobiliar spaniol care a livrat peste 2.000 de apartamente în Capitală, a decis să se retragă de pe piața românească. Antoanela Comşa, directorul general al GranVia România, a explicat care sunt cauzele ce au dus la această decizie, punctând totodată și investițiile pe care compania le-a făcut în ultimii ani în țara noastră.

„Gran Via a venit în România cu planuri de investiții, 120 de milioane de euro bani proprii, din buzunar, și a investit aici. Am plătit impozite și taxe în România, doar pe proiectul din Aviației am plătit peste 1 milion de euro impozit pe profit. Plătim taxe, construim în conformitate cu legea și suntem catalogați mafie imobiliară și rechini imobiliari. Cu toate astea, eu am bani investiți în locuri de parcare pentru că autoritățile mă obligă să le realizez, dar nu obligă cumpărătorii să le achiziționeze și, totodată, îi lasă să parcheze gratuit oriunde, pe orice străduță, și, normal, de ce să cumpărăm locul de parcare dacă putem să parcăm gratuit. La ora actuală am 4 milioane de euro în 2 proiecte de locuri de parcare unde nu mai am niciun apartament la vânzare", a spus, pentru DCNews, Antoanela Comșa, directorul general al Granvia România.

