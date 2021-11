Nicușor Dan, discuție cu Nicolae Ciucă despre subvenţia la gigacalorie, preluarea ELCEN, urbanism şi bugetul municipalităţii

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a discutat în cadrul întâlnirii pe care a avut-o sâmbătă cu premierul Nicolae Ciucă despre subvenţia la gigacalorie, preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, situaţia legată de urbanism şi bugetul municipalităţii, transmite Agerpres.

„Am discutat despre contribuţia statului la subvenţia pentru gigacalorie pentru Bucureşti, dar şi pentru celelalte oraşe care au sisteme centralizate de încălzire. Al doilea subiect este intenţia municipalităţii, de 15 ani, de a prelua ELCEN şi a unifica producţia, transportul şi distribuţia energiei termice", a declarat Nicuşor Dan, la finalul întrevederii pe care a avut-o cu şeful Executivului la Palatul Victoria.

S-a discutat despre buget în general





El a adăugat că un al treilea subiect abordat a fost legat de "bugetul Primăriei Capitalei, în general" şi de "posibilitatea ca Primăria Capitalei să nu mai funcţioneze doar pe regim de avarie, cum funcţionează de ani de zile, să poată să facă acele mari investiţii de care are nevoie ".



"Şi, în fine, am deschis şi subiectul urbanismului pentru că, oricât de mult am reuşi noi să facem lucrări de infrastructură, în condiţiile în care oraşele se dezvoltă haotic şi nu există un control în ceea priveşte construirea, nu o să ajungem deloc prea departe şi avem o instituţie a statului, Inspectoratul de Stat în Construcţii, care nu funcţionează", a declarat Dan.

Se analizează alocarea fondurilor pentru municipalități

Primarul general a precizat că partea guvernamentală l-a asigurat că există o analiză pe tema fondurilor ce ar urma să fie alocate, care vizează toate cererile municipalităţilor.



"Răspunsul a fost că toată analiza vizează toate cererile municipalităţilor, care, după cum ştiţi, totalizează 3 miliarde de lei şi că ea o să fie făcută în contextul elaborării bugetului pe anul 2022, la care Guvernul a început să lucreze deja", a spus Nicuşor Dan.

