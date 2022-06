Nicușor Dan a amendat-o pe Clotilde Armand

Primăria Municipiului București (PMB) a amendat Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, din cauza gunoaielor. Primăria Sectorului 1, cel mai bogat sector al Capitalei, a primit sancțiunea pentru nerespectarea Regulamentului de salubrizare și a frecvențelor minime, conform Gândul.

Clotilde Armand a fost acuzată constant că nu respectă nevoia de salubrizare a sectorului.

Municipalitatea a amendat primăria condusă de Clotilde Armand cu 5.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor articolului 142 (alin. 5) din Anexa 1 a HCGMB nr. 345 / 2020 privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul București, arată sursa citată.

Caramitru, supărat pe ”Nicu și Clotilde”

Recent, Andrei Caramitru, fost consilier în USR, al lui Dan Barna, i-a atacat dur pe foștii săi colegi, nemulțumit de modul în care arată Sectorul 1.

"Eu stau în Bucureşti - cel mai bogat oraş din România. În Dorobanţi/Aviatorilor, cel mai scump cartier din Bucureşti. Primarul general şi cel de sector vin ”de la noi”.

Degeaba total, deși bugetele sunt enorme. Nimic, zero, făcut pe nici o stradă din toate cele pe care mă plimb (de la Universitate până la Charles de Gaulle) sau în vreun parc - zona zero totuși, cartea de vizită a oraşului. Doar 2 bloculețe refăcute un pic în P-ţa Dorobanţi. Măcar o tufă de flori în plus, un coş de gunoi nou, o iarbă tăiată într-un parc, o stradă pe care să fie ridicate mașinile parcate aiurea. Un trotuar refăcut. Ceva, orice, cât de mic. Din contră - e totul din ce în ce mai în paragină. E vai de lume", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

"Aşa ceva este peste puterile mele de înţelegere. O fi prostie, rea-voinţă, incapacitate totală de a gestiona ceva, nu ştiu. Că bugete pentru chestii aşa de simple sunt, hai să fim serioși - şi nu e nevoie de studii de fezabilitate, de nimic nu e nevoie. Trebuie doar să şi vrei să faci ceva şi sa nu laşi orașul să arate ca o albie de porci.

E clar că Nicu şi Clotilde nu mai au ce căuta în pozițiile astea. Îmi pare rău să o spun, dar asta e. Să vină naibii cineva care e măcar minim competent, ceva basic la nivel Gâgă, oricine cât de cât normal.

Ps: nu are treabă asta cu politica. Să repari gropi şi să ridici mașini nu are nici o legătura la ce partid ai card. E deja irelevant. Trebuie să fii competent şi să nu fii nesimţit, atât", a concluzionat Caramitru.

Parcul Herăstrău, părăsit

Parcul Herăstrău din București este în continuare părăsit. Nici primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, nici primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu par a fi preocupați de aspectul, dar nici de siguranța acestui parc, lăsat să ajungă în paragină.

Din alte evenimente, aleșii locali par să nu învețe nimic. Vizavi de primăria lui Nicușor Dan, în Parcul Cișmigiu, un copac a căzut peste o femeie, pe alee. Despre măsurile care (nu) s-au luat, DCNews a scris ulterior, din răspunsurile oficiale ale autorităților competente. În timp ce copacii devin adevărate capcane pentru bucureștenii care aleg parcul pentru o plimbare de weekend sau de dimineață, fugind, pe cât posibil, de poluarea străzilor betonate, aglomerate de mașini, aleșii locali se încurcă în idei din ce în ce mai năstrușnice. Până una alta, vedem că nimic nu se schimbă.

