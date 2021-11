Nicolae Ciucă își depune mandatul. USR PLUS, prima reacție: Soluția este refacerea coaliției. România a pierdut prea mult timp...

USR PLUS a avut o primă reacție privind depunerea mandatului de către Nicolae Ciucă.

"USR a luat act de decizia PNL ca prim-ministrul desemnat Nicolae Ciucă să își depună mandatul de formare a unui guvern minoritar fără șanse de a fi votat de Parlamentul României. USR reiterează că soluția pentru ieșirea cea mai rapidă din actuala criză politică este refacerea coaliției PNL-USR-UDMR. România are nevoie de un guvern cu o majoritate solidă în Parlament care să rezolve criza energetică și criza sanitară. România are nevoie de un guvern care să respecte un program de reforme pentru modernizarea țării, cu un calendar clar și un buget cu alocări strategice agreate de la început. USR susține menținerea aceleiași structuri a guvernului care a existat până la declanșarea crizei pentru ca guvernul să poată fi instalat cât mai rapid și va propune stabilirea unui mecanism clar de luare a deciziilor care să asigure un guvern stabil și o majoritate funcțională până în 2024. România a pierdut deja prea mult timp într-o criză politică fără legătură cu adevăratele probleme pe care le au cetățenii în acest moment", a transmis USR PLUS pe Facebook.

"Realitatea matematică e cea pe care o cunoaștem"

Florin Cîțu a anunțat, luni seară, că ”BEx i-a propus premierului desemnat, domnului Nicolae Ciucă, să depună mandatul, a fost o decizie a BEx. A doua decizie a fost de a propune, mâine, BPN-ului, ca PNL să flexibilizeze mandatul și să înceapă negocieri cu toate forțele democratice din Parlamentul României, pentru formarea unei majorități.”

”Realitatea matematică e cea pe care o cunoaștem cu toții și am sperat ca, prin demersurile întreprinse, să reușesc să cristalizez o soluție politică, astfel încât să putem obține acordul pentru un guvern minoritar în Parlament. Au fost două decizii, astăzi, ale celor două partide, PSD și USR, care au anunțat că nu vor vota guvernul minoritar, fapt discutat în această seară în BEx, iar partidul a decis depunerea mandatului” a afirmat Nicolae Ciucă, care a continuat să facă apel la celelalte partide pentru stabilitate. El a mai afirmat că decizia cu privire la viitorul premier o va lua președintele țării, Klaus Iohannis.

