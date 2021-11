Dacian Cioloș, prima reacție după ce PNL i-a cerut lui Nicolae Ciucă depunerea mandatului

Florin Cîțu a anunțat, luni seară, că ”BEx i-a propus premierului desemnat, domnului Nicolae Ciucă, să depună mandatul, a fost o decizie a BEx. A doua decizie a fost de a propune, mâine, BPN-ului, ca PNL să flexibilizeze mandatul și să înceapă negocieri cu toate forțele democratice din Parlamentul României, pentru formarea unei majorități.”

”Vom vedea exact ce are de gând PNL, pentru că, de câteva săptămâni, nouă nu ne e clar ce-și dorește PNL” a spus Dacian Cioloș, la Realitatea Plus. Liderul USR a adăugat că ”noi, la USR, suntem foarte clari deja, de câteva săptămâni.” El a continuat: ”Nu se negociază pe telefoane și pe surse. Negocierile au loc între echipe de negocieri, pe baza unor mandate. PNL nu a avut mandat, până astăzi, să negocieze altceva decât un guvern minoritar. Am înțeles, în această seară, că vor continua prin negocierea unei majorități, dar încă nu mi-e clar cu cine vor s-o negocieze, pentru că ”cu toate partidele democratice” e așa, o noțiune vagă. Deci vom vedea. Poziția USR e una clară: noi suntem gata să negociem refacerea coaliției cu PNL și cu UDMR, în anumite condiții clare: program de guvernare care să conțină reforme, bugetul pe anul viitor și, evident, soluții la criză”.

Cât despre discuțiile purtate cu Nicolae Ciucă, Dacian Cioloș a răspuns că nu s-a ajuns la un consens, ”pentru că dl. Ciucă n-a avut mandat să discute de nicio refacere a coaliției, dânsul a avut mandat pentru un guvern minoritar, ceea ce USR n-a putut să-i acorde și am spus-o foarte clar”. Totodată, elementele de negociere nu ar fi despre nume, a afirmat președintele USR: ”Nu ăsta e acum subiectul prioritar”.

”Realitatea matematică e cea pe care o cunoaștem cu toții și am sperat ca, prin demersurile întreprinse, să reușesc să cristalizez o soluție politică, astfel încât să putem obține acordul pentru un guvern minoritar în Parlament. Au fost două decizii astăzi a celor două partide, PSD și USR, care au anunțat că nu vor vota guvernul minoritar, fapt discutat în această seară în BEx, iar partidul a decis depunerea mandatului” a fost prima declarație a lui Nicolae Ciucă, după decizia PNL de a-i propune depunerea mandatului.