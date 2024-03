Nicolae Ciucă, pregătit să fie președintele țării? Dezvăluiri despre liderul PNL. Planurile pe 4 ani cu PSD și informații din viața personală

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a explicat, în interviul acordat RomâniaTv, de ce a fost nevoie de alianța cu PSD, amintind contextul politic și socio-economic în care s-a luat această decizie. El a amintit că, la acel moment, ”S-a simțit nevoia unei schimbări responsabile. Criza sanitară nu se terminase și toată lumea vorbea de o criza economică. Am fost un om al stabilității. E o experiență profesională. În orice situație, când vrei să iei o decizie, îți trebuie o rânduială. Această rânduială nu putea să existe decât în această formulă. Am considerat ca asta este construcția politica cu care putem merge”.

Despre momentul politic actual, liberalul declară: ”Există o tendință a populismului. În toată Europa. Iar în alte țări există manifestarea clară a extremismului. Sunt unele manifestări care se întâmplă chiar la noi în Parlament. Îmi place să cred că suntem oameni normali. Oamenii normali stau la masă și discută”.

Încă patru ani cu PSD - PNL? ”Țara nu poate merge mai departe fără reformă”

Și decizia luată la acel moment, în contextul actual dat, pare a fi una de viitor, căci Nicolae Ciucă a vorbit despre un proiect pe patru ani: ”Este un început pentru un proiect care să ne asigure guvernarea pe următorii 4 ani. Ne am angajat sa facem reformele prin PNRR. Eu am intrat în politică în 2020. În toată această perioadă m-am angajat să fac și am făcut. Țara nu poate merge mai departe fără reformă”.

În același timp, liderul PNL nu exclude o funcție mai mare, dacă i se va cere, precum cea de președinte al României: ”Voi rămâne un slujbaș credincios țării și ceea ce se va ivi, dacă mi se va cere să fac ceva pentru țara mea, voi face”.

De altfel, profesia de militar l-a format să lupte pentru țară. ”În momentul în care ai optat pentru profesia de militar, îți asumi toate aceste riscuri, noi jurăm să ne apărăm țara cu prețul propriei vieți”, declară Nicolae Ciucă.

În cadrul interviului, președintele Senatului a dat și informații personale. El a dezvăluit că mănâncă roșii din propria grădină și că gătește ciorbă de praz. Este gurmand, preferând mâncărurile mamei: ”Îmi plac sarmalele de post, ciorbă de fasole, ciorba de roșii. Îmi place mult saramura de pui, tipic oltenească, îmi place să fac ciorbă de legume, ciorba de roșii este o minunăție, ciorbă de praz acrită cu zeamă de varză. Fac și ciorbă de raci... racii sunt niște ardei care se usucă pe sfoară și se folosesc în Oltenia pentru perioada de post”.

Merge la pescuit și, când are timp, se uită la filme.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News