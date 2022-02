Nicolae Ciucă anunță noi măsuri de sprijin în domeniul energiei. Cât vom plăti pentru gaze și electricitate

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat noi măsuri de sprijin în domeniul energiei, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru companii.

"Împreună cu partenerii noștri din UE facem parte din cea mai solidă umbrelă de protecție generată de democrațiile lumii. Securitatea și siguranța cetățenilor români nu sunt afectate sub nicio formă. Totodată, pentru că încă avem de gestionat măsurile pentru sezonul rece, ne-am asigurat că România are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Monitorizăm și evaluăm permanent intrările și ieșirile de gaze naturale pe toate rutele din țară pentru a putea lua, în funcție de evoluția situației, măsurile necesare pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu gaze naturale.

Care sunt noile măsuri de sprijin pentru plata facturilor la electricitate

Nu demult am încheiat reuniunea Comitetului interministerial în domeniul energiei. Am decis noile măsuri de protejare a populației, cât și economiei, de efectele creșterii prețurilor la energie și gaze naturale. Aceste măsuri vor fi aplicate timp de un an de zile, vor garanta stabilitatea de care cetățenii și mediul de afaceri au nevoie. Astfel, la electricitate, pentru clienții casnici, am stabilit următoarele: Introducerea unui tarif social de 0,68 lei/kW, cu TVA inclus, pentru gospodăriile cu un consum lunar până într-o 100 de kW. Sunt peste 4 milioane de gospodării care se încadrează la acest tip de consum.

Alte 4 milioane de gospodării care au un consum lunar de energie electrică între 100 și 300 de kW, vor beneficia de tariful de 0,8 lei/kW cu TVA inclus. Impactul acestui pachet de sprijin este estimat la 3,62 miliarde de lei. Pentru clienții non-casnici, IMM-uri, instituții publice, spitale, școli, grădinițe, lăcașuri de cult, primării universități, ONG-uri, precum și alte astfel de instituții, va fi un tarif unic de 1/kW cu TVA inclus. Impactul estimat este de 5,54 miliarde de lei. Pentru marii consumatori de energie se vor aplica scheme de ajutor de stat care vor asigura reducerea costului cu până la 20%. În total, impactul estimat al măsurilor de sprijin pentru consumatorii casnici și non-casnici este pentru electricitate, în valoare de 9,16 miliarde de lei până la sfârșitul acestui an.

Măsurile de sprijin pentru plata facturilor la gaze naturale

La gaze naturale clienții casnici care vor avea un consum anual de până la 1200 de metri cubi vor beneficia de un trafic de 0,31. Impactul estimat este de 2,8 miliarde de lei. Pentru consumatorii non-casnici, costul gazului natural va fi de 0,37 lei. Impactul estimat este 2,5 miliarde de lei până la sfârșitul anului. Total impact estimat pentru măsurile de sprijin pentru plata facturilor la gaze naturale este de 5,3 miliarde de lei. Împreună, măsurile pentru energie electrică, dar și pentru gaze naturale vor avea un total un impact total estimat de 14,5 miliarde de lei.

Măsuri suplimentare pentru piață

În plus, am decis o serie de măsuri suplimentare pentru piață, pentru a tempera volatilitatea prețurilor fără a încălca regulile europene.

1. Introducerea unui impozit suplimentar pentru activitatea de traiding pe piața din România pentru a descuraja tranzacțiile repetate care pot duce la creșterea prețurilor.

2. Suspendarea certificatelor verzi până la sfârșitul anului 2022 și prelungirea valabilității lor cu perioada suspendată. Această măsură va reduce temporar presiunea fiscală asupra bugetului, care va putea astfel suporta mai bine măsurile de protejare a populației și economiei.

3. Rata profitului pe costul de furnizare va fi de maxim 5% pentru furnizori. Implementarea acestor măsuri după 1 aprilie va permite funcționarea sustenabilă a eforturilor statului român de a oferi protecției populației și mediului de afaceri care timp de un an vor avea o stabilitate a prețurilor cu respectarea pieței libere.", a declarat Nicolae Ciucă în cadrul unei conferințe de presă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News