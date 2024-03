Nicolae Ciucă, alături de românii din Paris. Cu ce mesaje au venit liberalii în Franţa

Nicolae Ciucă, împreună cu prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan, a mers la Paris, unde se întâlneşte cu reprezentanţii comunităţii de români din Franţa. Zilele trecute, liderii PNL au discutat cu membrii comunităţilor de români şi organizaţii ale oamenilor de afaceri din Spania.

Președintele PNL le-a transmis românilor de peste granițe sprijinul necondiționat pentru găsirea soluțiiilor pentru problemele pe care le întâmpină în țările de adopție. În Spania, de exemplu, este pe ultima sută de metri rezolvarea chestiunii dublei cetățenii, demers început de Nicolae Ciucă în mandatul său de prim-ministru.

"Diaspora este unul din motoarele de dezvoltare ale României. Și nu doar prin banii trimiși în țară, o sumă impresionantă de altfel, peste 100 de miliarde euro. Diaspora este motorul de suflet care a ajutat România să își facă vocea auzită în familia Europeană. Legăturile create prin comunitățile de români din afară ne fac puternici în Europa”, a declarat Nicolae Ciucă.

Cu o zi în urmă, Nicolae Ciucă vorbea despre importanţa comunităţii de români din afara ţării pentru România.

"În ultima vizită pe care am făcut-o la Madrid acum trei săptămâni, mi-am promis că voi reveni și voi petrece mai mult timp cu românii stabiliți aici. Iar în aceste zile am reușit. Am vorbit despre sprijinul pe care ei îl așteaptă de la noi, autoritățile statului român, dar și despre ce și-ar dori să găsească în România când se întorc acasă.

Cât am fost premier, am pus bazele rezolvării problemei dublei cetățenii pentru românii din Spania și continui să depun eforturi, pentru a-mi respecta acest angajament până la capăt.Banii trimiși din diaspora în România sunt peste 100 de miliarde euro, bani cu o contribuție uriașă la dezvoltarea țării. Este datoria noastră să continuăm să modernizăm sectoarele-cheie, pentru ca România să fie, cu fiecare zi, mai dezvoltată, mai modernă, mai bine conectată la valorile europene", a transmis Nicolae Ciucă.

