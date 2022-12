"Nici nu știu dacă e bine să zic". Doinița Oancea, probleme la filmările noului serial în care va juca: N-am pățit asta, în 15 ani. M-a speriat...

"Am avut o întâmplare, nici nu știu dacă e bine să o zic, dar o zic acum… Prima secvență pe care am tras-o cu Alex Ion și care este soțul meu în serial… Eu nu sunt obișnuită să mi se întâmple lucruri de genul ăsta… Am tras nici nu mai știu câte duble, foarte multe duble… Se întâmplă ceva... Adică, în momentul în care trebuia să transmitem o chestie, nu știu, aveam un blocaj și poate pentru că nu ne știam sau poate pentru că nu mai lucrasem înainte, cu toate că noi am făcut repetiții, ne-am cunoscut, am mai stat de vorbă…", a spus Doinița Oancea pentru ciao.ro.

"În 15 ani, n-am pățit asta"

"Era pur și simplu o discuție, nu era cine știe ce. Dar am avut acel blocaj... În 15 ani, n-am pățit asta. Am tras secvența de enorm de multe ori. M-a și speriat acest lucru și uite că-l spun public. Îmi era frică că nu o să putem să le legăm. Și este foarte important, adică oricât de bun actor ai fi trebuie să ai și un partener și mi-a fost puțin frică pentru că mă gândeam că între noi doi poate n-o să se lege o chimie. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu… o să vedeți, e bine", a mai spus actrița.

Doiniţa Oancea şi Alexandru Ion, doi tineri actori din noua generaţie, fac parte din distribuţia serialului Lia, produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production şi difuzat în curând de Antena 1. Cei doi joacă rolurile lui Gabi şi Pavel, soţ şi soţie în serial, şi totodată personaje cu roluri-cheie în poveste.

Serialul, care va putea fi urmărit în curând la Antena 1, îi dă posibilitatea Doiniţei Oancea să revină pe platoul de filmare alături de oameni dragi ei. În Lia, Doiniţa o va interpreta pe Gabi, o soţie manipulatoare, care ştie tot ce se întâmplă în casă. „Mă bucur mult că fac parte din acest nou proiect. Încă de când am citit primele episoade, mi-a plăcut tare mult cum se dezvăluie personajele şi firul poveştii. Am rezonat cu Gabi a mea încă de la primele replici. E colorată, puţin acidă, atunci când e cazul, simpatică, ironică, inteligentă şi foarte intuitivă!”, a dezvăluit Doiniţa Oancea, completând. „Pe Pavel, Gabi l-a luat pentru bani, pentru că aşa e ea, oportunistă, îi manipulează pe toţi şi face orice ca să îşi asigure locul cât mai sus în societate”.

Absolvent al U.N.A.T.C. şi unul dintre fondatorii Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis, Alexandru Ion a jucat în numeroase pelicule și piese de teatru, iar alături de echipa de producţie a Ruxandrei Ion a avut primul său rol într-un serial de dramă – Alin, în Sacrificiul. În proiectul Lia, Alexandru îl va interpreta pe Pavel, fratele mai mare al lui Petru (Ştefan Floroaica), dar aflat în permanenţă în umbra lui. Ghidat de ambiţia de a conduce el compania deţinută de fratele său, Pavel abia reuşeste să iasă de sub papucul lui Gabi. „Îmi place să cred că Pavel va fi o pată de culoare si o sursă de umor, dar și un veritabil om din umbră, capabil de acțiuni profund neașteptate. Mă bucură deopotrivă să revin în această echipă și să joc o tipologie mai degrabă nouă pentru mine, mai ales că asta se întâmplă într-un context care oferă ocazia unei dezvoltări ample, pe parcursul unui număr mare de episoade”, a dezvăluit Alexandru Ion.

