NFT. Ce sunt, cum le poți obține și beneficiile pe care le au

Ce este un NFT?

Conform teoriei, NFT-ul este un jeton nefungibil, adică o unitate de date unică dintr-un registru contabil informatic denumit blockchain. Spre deosebire de criptomonede, aceste jetoane criptografice numite NFT, nu pot fi schimbate între ele.

De exemplu, Bitcoin este fungibil pentru că poate fi schimbată cu o altă monedă și primești aceeași valoare, însă, să dam un exemplu actual, certificatul verde este non fungibil pentru că deține informațiile persoanei care îl deține și nu poate fi transmisibil. La fel și un NFT. El este unic și poate fi distribuit și poate verifica proprietatea prin blockchain, potrivit dcbusiness.ro.

Acestor jetoane nefungibile le corespund fișiere de diverse formate, în funcție de natura procesului de creație, de la fotografii, înregistrări audio sau video, jocuri, muzică, desene, biletele la diverse evenimente, haine în ediție limitată, chiar și mesajele de Twitter.

Primele NFT-uri au apărut în 2015 în registrul blockchain Ethereum, dar ulterior, odată cu creșterea interesului pentru piața NFT-urilor, a crescut și numărul de tranzacții, pentru că investitorii care vânduseră anterior criptomonede la suprapreț au început să tranzacționeze NFT-uri în număr din ce în ce mai mare.

Registrele folosite la scară largă, precum Ethereum, Bitcoin Cash, Flux etc., au fiecare câte un ansamblu de standarde ce reglementează utilizarea NFT-urilor.

"Non-fungibil înseamnă că nu poate fi interschimbabil. Ceva interschimbabil este banul. Dacă tu ai un leu și eu am un leu, dacă facem schimb între ei, mergem și luăm aceeași pâine cu banii aceia. Non-fungibil, adică nu este interschimbabil este un tablou de Picasso și alt tablou de Picasso, care este diferit. Este oarecum unic, adică are rezervă limitată. Tot ce are rezervă limitată, adică scarcity, păstrează mereu valoare.

Stradivarius este un tip de vioară și se zice că au fost concepute undeva la 1.100 de viori Stradivarius, din care mai există doar 600 declarate, de care se știe în momentul ăsta. Altele poate sunt pierdute sau se mai descoperă prin beciuri...

Oamenii au investit în artă pentru că ține valoare, nu sunt tablouri peste tot. Picasso nu a făcut tablouri în toată lumea asta. În plus, nu doar că țin valoare, dar se apreciază în timp, pentru că au rezervă limitată", susține Cristian Chifoi, influencer.

Citește continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News