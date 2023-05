New York sub apă? Greutatea clădirilor zgârie-nori ar putea să scufunde metropola

Metropolă înghițită de ape în timp! New York este în pericol să se scufunde datorită greutății zgârie-norilor săi.

O echipă de oameni de știință de la US Geological Survey și de la Universitatea Rhode Island a descoperit că greutatea zgârie-norilor dintr-o mare metropolă, cu peste 8 de locuitori, provoacă scufundarea celor cinci cartiere din New York cu 1-2 milimetri anual. Urbea americană face parte din cele 99 de orașe de coastă din întreaga lume, care se scufundă mai repede decât creșterea nivelului mării, conform unui studiu publicat în revista Geophysical Research Letters.

Echipa de experți a analizat greutatea a 1.084.954 de clădiri construite în New York, într-un oraș de 302 mile pătrate (778 kilometri pătrați), inclusiv peste 6.000 de clădiri mai înalte – dintre care 247 sunt zgârie-nori de peste 150 de picioare înălțime (45 de metri), potrivit Daily Mail.

Pe măsură ce acești giganți pun presiune pe plăcile tectonice din ce în ce mai aproape de nivelul mării, schimbările climatice ridică oceanul pentru a-i întâlni, la New York. „Poate fi exacerbată prin forțarea furtunilor”, a declarat geologul și coautorul studiului Tom Parsons de la US Geological Survey. „Evident, am avut câteva evenimente în New York City cu sosirea uraganelor”.

În urmă cu un an, autorii studiului de la Universitatea din Rhode Island au enumerat New Yorkul, alături de alte 98 de orașe de coastă din întreaga lume care se scufundă și ele sub greutatea proprie. În majoritatea orașelor pe care le-au cercetat, pământul de dedesubt se retrage mai repede decât crește nivelul mării din cauza schimbărilor climatice – combinația periculoasă care amenință rezidenții cu riscuri mai mari de inundații mai devreme decât se prevede de modelele climatice actuale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News