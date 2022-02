Netflix pregăteşte un nou documentar despre hack-ul Bitfinex care implică 120.000 de Bitcoin

Netflix va lansa un documentar legat de cuplul care a reușit să fure 4.5 miliarde de dolari în crypto. Ilya Dutch Lichtenstein și Heather Morgan au fost arestați, săptămâna trecută, în New York City și se confruntă acum cu acuzații de spălare a 120.000 de monede BTC.

Netflix va produce în curând o serie de documentare despre celebrul, deja, hack Bitfinex – una dintre cele mai mari crime financiare din 2016 care a furat 119.756 bitcoin ( BTC ), în valoare de 72 de milioane de dolari la acea vreme, conform cointelegraph.com. Producţia se concentrează în jurul unui cuplu din New York și a legăturii lor cu spălarea a aproape 120.000 BTC. Documentarul va fi regizat de regizorul american Chris Smith, cu Nick Bilton ca producător co-executiv. „Netflix a comandat o serie de documentare despre presupusa schemă a unui cuplu căsătorit de a spăla criptomonede furate în valoare de miliarde de dolari în cel mai mare caz de crimă financiară din istorie.” se arată într-un comunicat oficial din partea gigantului de streaming.

Prețul BTC a crescut cu peste 7000% după hack-ul Bitfinex. Cum ar fi încercat să ascundă banii

Intriga se bazează pe două personaje principale – Ilya Lichtenstein și Heather Morgan – cuplul din New York implicat în furtul de 120.000 BTC. După cum demonstrează datele de la Cointelegraph Markets Pro și TradingView , încă de la hack-ul Bitfinex, prețurile BTC au crescut cu peste 7415% în doar cinci ani. Netflix notează: "cum valoarea Bitcoin furat a crescut de la 71 de milioane de dolari în momentul hackului la aproape 5 miliarde de dolari, cuplul ar fi încercat să-și lichideze banii digitali creând identități false și conturi online și cumpărând aur fizic, NFT-uri. Și mai mult – toate în timp ce anchetatorii se întreceau pentru a urmări mișcarea banilor pe blockchain." Cointelegraph a urmărit anterior mișcarea fondurilor furate, cea mai recentă mișcare datând de la 1 februarie 2022. Recent, a fost intervievat un cibernetic anonim care a urmărit un grup de escroci de finanțare descentralizată (DeFi) responsabili pentru tragerea de 25 de milioane de dolari StableMagnet și, în cele din urmă, a returnat investitorilor banii furați.

Conform anunțului oficial publicat vineri, 11 februarie, Netflix i-a cerut directorului de film Chris Smith, cunoscut pentru "Tiger King" și “FYRE: The Greatest Party That Never Happened" să conducă producția documentarului. Acesta va fi ajutat de scriitorul și producătorul Nick Bilton.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News