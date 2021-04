Netflix în aprilie. La ce premiere ne putem uita. Lista completă

În luna aprilie 2021 noutățile în materie de filme, seriale și documentare nu lipsesc de pe Netflix, scrie Tabu. Lista completă a aparițiilor arată așa:

1 aprilie

Magical Andes: Season 2 — Documentar Netflix

Prank Encounters: Season 2 — Netflix Original

Tersanjung the Movie — Netflix Film

Worn Stories — Documentar Netflix

2012

Cop Out

Friends with Benefits

Insidious

Legally Blonde

Leprechaun

The Pianist

The Possession

Secrets of Great British Castles: Season 1

The Time Traveler’s Wife

Tyler Perry’s Madea’s Big Happy Family

White Boy

Yes Man

2 Aprilie

Concrete Cowboy — Netflix Film

Just Say Yes — Netflix Film

Madame Claude — Netflix FilmT

he Serpent — Netflix Original

Sky High — Netflix Film

3 Aprilie

Escape From Planet Earth

4 Aprilie

What Lies Below

5 Aprilie

Coded BiasFamily Reunion: Part 3 — Netflix Family

6 Aprilie

The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You — Netflix Family

7 Aprilie

The Big Day: Collection 2 — Netflix Original

Dolly Parton: A MusiCares Tribute — Netflix Documentary

Snabba Cash — Netflix Original

This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist — Netflix Documentary

The Wedding Coach — Netflix Original

8 Aprilie

The Way of the House Husband — Netflix Anime

9 Aprilie

Have You Ever Seen Fireflies? — Netflix Film

Night in Paradise — Netflix Film

Thunder Force — Netflix Film

April 10

The Stand-In

11 Aprilie

Diana: The Interview That Shook the World

12 Aprilie

New Gods: Nezha Reborn — Netflix Film

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn: Seasons 1-4

13 Aprilie

The Baker and the Beauty: Season 1

Mighty Express: Season 3 — Netflix Family

My Love: Six Stories of True Love — Netflix Documentary

14 Aprilie

The Circle: Season 2 — Netflix Original

Dad Stop Embarrassing Me! — Netflix Original

Law School — Netflix Original

The Soul — Netflix Film

Why Did You Kill Me? — Netflix Documentary

15 Aprilie

Dark City Beneath the BeatThe Master

Ride or Die — Netflix Film

16 Aprilie

Arlo the Alligator Boy — Netflix Family

Ajeeb Daastaans — Netflix Film

Barbie & Chelsea The Lost Birthday

Crimson Peak

Fast and Furious Spy Racers: Season 4: Mexico — Netflix Family

Into the Beat — Netflix Film

Rush

Synchronic

Why Are You Like This — Netflix Original

The Zookeeper’s Wife

18 Aprilie

Luis Miguel: The Series: Season 2 — Netflix Original

19 Aprilie

Miss SloanePJ Masks: Season 3

20 Aprilie

Izzy’s Koala World: Season 2 — Netflix Family

21 Aprilie

Zero — Netflix Original

22 Aprilie

Life in Color with David Attenborough — Netflix Documentary

Stowaway — Netflix Film

23 Aprilie

Heroes: Silence and Rock & Roll

Shadow and Bone — Netflix Original

Tell Me When — Netflix Film

27 Aprilie

August: Osage County

Battle of Los Angeles

Fatma — Netflix Original

Go! Go! Cory Carson: Season 4 — Netflix Family

28 Aprilie

Sexify — Netflix Original

Headspace Guide to Sleep — Netflix Documentary

29 Aprilie

Things Heard and Seen — Netflix FilmYasuke — Netflix Anime

30 Aprilie

The Innocent — Netflix Original

The Mitchells vs. The Machines — Netflix Family

Pet Stars — Netflix Original

The Unremarkable Juanquini: Season 2 — Netflix Original