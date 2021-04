Nelu Ploieșteanu a murit. Ultimul lui mesaj la TV îți dă fiori: Moarte, MINUNI și "masca de oxigen" pe care i-a dat-o Dumnezeu

Nelu Ploieșteanu a murit. Mara Bănică: Era foarte slăbit. Trecutul lui medical a fost unul greu

Nelu Ploieșteanu a apărut ultima data la Antena Stars, pe data de 20 ianuarie, iar interviul și dezvăluirile pe care le-a făcut sunt halucinante. Marele artist a vorbit despre moarte, dar și despre minuni și "masca de oxigen" pe care o primea din partea publicului pentru a putea continua să-i încânte ani de zile, exact lucrurile de care Nelu Ploieșteanu a avut nevoie în lupta pentru viață, după infectarea cu SARS-CoV-2: masca de oxigen și o minune.

"Eu am o credință în sufletul meu. Eu zic că dacă mâine se termină, e soare afară, nu-mi pare rău. Am făcut făcut atâtea lucruri care mă bucură că aș fi trăit 170 de ani. Dacă trăiește unul, nu face cât am făcut eu până acum. (...) Nu am făcut rău nimănui", spunea Nelu Ploieșteanu.

Nelu Ploieșteanu, despre credința în minuni, înainte de a se aștepta o minune pentru el

Întrebat dacă crede în minuni, artistul a completat: "cred enorm de mult. În viața mea s-au întâmplat foarte multe lucruri la care nu mă așteptam. Dar am o vorbă: Când am perna pe față, Dumnezeu îmi dă oxigen. Asta e viața, trebuie să le guști pe toate".

Nelu Ploieșteanu a învățat că minunile există atunci când, în urma unui preinfarct, medicii i-au aplicat un tratament destul de dur și i-au spus că șansele de supraviețuire sunt minime, dar ca prin miracol "după opt ani de tratament, cu strictețe datorită copiilor și soția, mi-a eliminat toate medicamentele. Mi-a dat un regim strict pe care nu l-am ținut deloc, dar nu sunt un mare gurmand. Am făcut o analiză și așteptam rezultatul. A venit soția și mi-a spus că mi-au scos medicamentele", a completat artistul.