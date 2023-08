Nebunie cu parcările în București. Carmen Brumă, după ce s-a trezit cu o amendă: E o problemă cu acest sistem de plată! Lăsați-ne pe noi... că noi de plătit... plătim pentru că nu avem încotro

A parcat la Nerva Traian și, înainte de a coborî din mașină, a plătit parcarea prin SMS. A primit și confirmarea plății. Când s-a întors la mașină... surpriză: s-a trezit cu o amendă.

„Am update la subiectul cu amenda de parcare. Acum câteva zile m-am enervat pentru că am lăsat mașina într-o parcare publică unde puteai plăti prin SMS. Am plătit înainte de a mă da jos din mașină. Am primit mesaj de confirmare că am plătit parcarea. Și ce să vezi... Când m-am întors la mașină de unde aveam treabă în timpul rezervat parcării, găsesc o amendă că nu am plătit parcarea. Am trimis mail cu dovezile că am plătit parcarea. Apoi am primit răspuns prin care mi se spunea că se va face o analiză. Au revenit cu mail și au anulat amenda”, a povestit Carmen Brumă.

În respectivul mail scria că „vă rugăm ca pe viitor să efectuați plata tarifului de parcare anticipat, astfel încât să respectați prevederile legale privind utilizarea parcajelor publice din Municipiul București”.

„Îmi place că mă mustră așa ușor... Mi-au scris să am grijă pe viitor să plătesc anticipat parcarea. Cam cât de anticipat aș putea să o plătesc?! Am plătit-o înainte să mă dau jos din mașină. Mai anticipat de atât... Să anticipez unde aș putea să parchez înainte de a pleca de acasă? Sau înainte de a mă gândi să plec de acasă? Dar apropo de asta, nu ar trebui ca voi să anticipați că veți avea din ce în ce mai multe probleme cu acest sistem de plată din moment ce sunt atât de multe cereri de anulare a amenzilor? Am primit multe mesaje de la persoane care au pățit același lucru ca mine. Anticipați voi asta: că este o problemă cu acest sistem de plată! Și lăsați-ne pe noi... că noi de plătit plătim că nu avem încotro. Și plătim cât de anticipat se poate”, a zis Carmen Brumă.

Iată mailul primit de Carmen Brună:

