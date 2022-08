"Ne-am certat rău, cu plânsete, cu perfuzii". Emily Burghelea, părăsită de tatăl copilului ei: "L-am sunat de 700 de ori și n-a mai răspuns"

"Fetița este la creșă. Andrei o ia la 13.00 de la grădiniță pentru că acolo stă 4 ore pe zi cât timp mami este la filmări. E un loc foarte sigur, o creșă în care avem multă încredere, are multe activități, o ajută să se dezvolte. Va învăța să facă la oliță. Învață multe acolo. Stă acolo până la 13.00. Apoi merge acasă cu tati, îi dă să mănânce, o culcă, își face somnul de prânz și, când se trezește, mami e acasă.

Andrei mă ajută foarte mult. Și m-a ajutat foarte mult. Fără el n-aș fi putut. Cred că fără el nici nu aș fi continuat facultatea. În mintea mea era aproape imposibil să am grijă de Amedea în proporție de 100% și să fac și facultatea. El mi-a zis “Sunt aici pentru tine, hai să facem asta împreună. E important pentru tine”, a spus Emily Burghelea într-un interviu penru ciao.ro.

"Ne-am certat rău, cu plânsete, cu perfuzii"

"După apariția Amedei… sincer, suntem alte persoane. Dar știi că am avut două relații? Ne-am certat la un moment dat și ne-am împăcat. Când ne-am reîntâlnit, după 6 luni, eram două persoane diferite care-și doreau aceleași lucruri, ne doream familie. Când ne-am despărțit ne-am certat rău, cu plânsete, cu perfuzii.

Ne-am certat pentru că el avea o conferință la Google. Și zic “Aaa, ce interesant, te duci la Google. E tare. Vreau să merg și eu”. Îmi zice “Nu, nu poți”. Eu “De ce să nu pot? Te duci cu altcineva?” “Bine, hai că văd cum pot să fac”. A vorbit, săracul, cu oamenii de la Google, a reușit să obțină un loc în hotel, bilet de avion, mă lua. Și eu, cu o zi înainte, i-am zis “Știi, din păcate, a intervenit o emisiune și chiar nu mai pot să vin. Oamenii ăștia spun că au mare nevoie de mine și că i-ar ajuta foarte mult dacă aș putea să fiu acolo pentru ei chiar dacă nu m-au anunțat din timp, că li s-a întâmplat ceva… și trebuie să mă duc”.

"L-am sunat de 700 de ori și n-a mai răspuns"

Și el mi-a zis “Da, bine, sigur, faci cum crezi”. Adică nu mi-a dat atunci semnalul. Nu mi-am dat seama… Am ales să rămân acasă și el nu mi-a mai răspuns la telefon. Deloc. L-am sunat de 700 de ori și n-a mai răspuns. Are și chestia asta că nu se mai împacă niciodată cu o fostă… dacă s-a rupt relația… pentru el s-a rupt definitiv.

Și la un moment dat i-am scris un mesaj la care mi-a răspuns, pe Instagram, și de atunci ne-am reîntâlnit… Efectiv ne-am dorit amândoi familie, ne doream copil. Înaintea să o facem pe Amedea am stat de vorbă și am zis “Hai să facem un copil”. Și în două săptămâni a apărut Amedea. Suntem părinți înainte de toate, dar nu uitam să fim și iubiți. E foarte important", a povestit vedeta.

În luna aprilie a anului trecut, blondina a devenită și mămică. "24h a durat travaliul, însă am reușit să duc la bun sfârșit misiunea. La 22.40 am născut pe cale naturală o fetiță perfect sănătoasă de 3200g de care m-am îndrăgostit instantaneu. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. A fost extrem de intens, dar nu m-am dat bătută. Am ținut-o în brațe imediat după expulzie și m-am pierdut în ochii ei mari și frumoși. Ceva mai frumos de atât nu există pe pământ. Ne uitam una la alta cu atâta pasiune! A fost atât de puternică! A rezistat travaliului greu, s-a luptat și a câștigat!”, spunea Emily Burghelea, după naștere.

